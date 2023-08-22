Judging Freedom: Вашингтон повторяет на Украине свой афганский опыт

События на Украине развиваются для американского руководства так же, как в своё время война в Афганистане — тогда Вашингтон тоже отказался от переговоров, а затем не сумел одержать военную победу, заявил в интервью YouTube-каналу сотрудник вашингтонского Центра международной политики Мэттью Хо. По мысли Хо, как и Афганистан, Украина характеризуется мощнейшей коррупцией, а потому надеяться на какие-то успехи на поле боя ей не приходится.

У Джо Байдена нет политически приемлемого и терпимого для публики способа выйти из всего этого бардака — я такого способа не вижу.



МЭТТЬЮ ХО, старший научный сотрудник Центра международной политики, бывший офицер морской пехоты США: Нет, такого способа у него нет.



В Афганистане с Обамой такое и случилось: когда он вступил в должность, талибы были готовы вести переговоры. Знаете, откуда мне это известно? А потому, что это тогда говорили в новостях по всему Ближнему Востоку и по всей Средней и Южной Азии — талибы сами об этом заявляли. Будучи тогда сотрудником Госдепа, я дважды встречался с представителями «Талибана»* и обсуждал с ними переговоры. Но этот процесс был окончательно прикрыт, с американской стороны никто подобное слышать не хотел — мы собирались резко зайти в Афганистан и добиться триумфа, военной победы для Пентагона, и показать, что президент от демократов лучше себя проявляет в качестве верховного главнокомандующего, чем президент от республиканцев — ну и так далее. Но что будет, если в Афганистан отправить армию численностью в четверть миллиона человек — 100 тысяч американских военных плюс 40 тысяч натовских и ещё 100 тысяч людей от подрядчиков, — и в итоге не победить, особенно если ты сам отверг попытки другой стороны начать переговоры? О чём подобное будет говорить?



То же самое случилось и на Украине: возможность договориться с русскими была ещё до начала их операции; потом уже шли переговоры между украинскими и российскими властями, сначала — в Белоруссии, а позже — в Турции, и в результате этих переговоров был составлен черновой вариант плана мирного урегулирования из 15 пунктов, однако США и Великобритания, среди прочих, украинцев от этого плана убедили отказаться. Мы говорили, дескать, «нет-нет, не волнуйтесь, мы вам всё, что нужно для победы, выдадим, Россия-то — бумажный тигр, не забывайте, всего лишь бензоколонка, которая изображает страну» — ну и тому подобную банальную чушь.



А насколько страна-бензоколонка — то есть Украина — коррумпирована?



МЭТТЬЮ ХОУ: В опубликованных в итоге «райских документах» было показано, что у президента Зеленского имеется на тайных офшорных счетах больше миллиарда долларов — так что коррупция там присутствует вплоть до самого верха, этому имеется много документальных свидетельств, да и невооружённым глазом это видно. Но здесь опять-таки возникают параллели с Бараком Обамой и войной в Афганистане — в обоих случаях мы не даём рухнуть крайне коррумпированным странам. И опасность на самом деле в этом и заключается: если страна коррумпирована — как, например, Ирак, Афганистан или Украина, — то ожидать каких-то достижений от своей армии она и не может.



Дата публикации 19 августа 2023 года.