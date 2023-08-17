«Не в интересах США» — обозреватель American Conservative объяснил, почему мирные переговоры по Украине трижды провалились

После начала специальной операции России на Украине Киев три раза пытался договориться с Москвой о мире, напоминает The American Conservative. Все три попытки договориться имели нечто общее: они могли остановить разрушение Украины, все три предполагали отказ Украины от присоединения к НАТО, и все три были саботированы США.

Уже на второй день после ввода российских войск на Украину, 25 февраля, президент Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Москвой «о гарантиях нейтралитета и безопасности» и был готов отказаться для этого от вступления в НАТО. У наблюдателей это создало впечатление, что ситуация может быстро «закончиться дипломатическим урегулированием», — пишет The American Conservative.

Решение Киева начать переговоры, вероятно, имело несколько причин, продолжает американское издание. Во-первых, на него произвела впечатление «сила самого́ вторжения», во-вторых, пассивная реакция самого́ НАТО. 25 февраля Зеленский пожаловался журналистам: «Я их спросил: вы с нами? Они ответили, что они с нами, но не хотят нас брать в альянс. Я спрашивал у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спрашивал прямо — все боятся и не отвечают».

В результате этого, отмечает The American Conservative, уже 27 февраля 2022 года украинская делегация «ехала с готовностью вести переговоры о нейтралитете» на встречу с представителями России в Белоруссии. Переговоры, очевидно, прошли успешно, так как на 3 марта был назначен второй раунд.

Совсем по-другому на перспективу мирного разрешения украинского кризиса смотрели США. В тот же день, когда Владимир Зеленский объявил о готовности обсуждать нейтралитет и НАТО, представитель Госдепартамента США так охарактеризовал переговоры в Белоруссии: «Теперь мы видим, как Москва предлагает проводить дипломатию под дулом пистолета или когда российские ракеты, миномёты и артиллерия нацелены на украинский народ. Это ненастоящая дипломатия. Это не условия для настоящей дипломатии». То есть «США отказались от переговоров в Белоруссии», — констатирует The American Conservative.

За два месяца до этого США также проигнорировали официальное предложение о гарантиях безопасности, также предусматривавшее отказ от включения Украины в НАТО. Путин пришёл к выводу, что «фундаментальные опасения России были проигнорированы», и 17 февраля МИД России официально заявил, что США и НАТО «не дали конструктивного ответа на ключевые требования России». На отказ предоставить России «юридически обязывающие гарантии» в отношении её проблем безопасности Россия ответит «военно-техническими средствами».



Американский журнал полагает, что именно отказ США от переговоров по НАТО и гарантиям безопасности привёл к решению России начать спецоперацию. Она «была задумана как быстрый удар с целью выбить из Киева обещание не вступать в НАТО, которого Россия не смогла добиться от Вашингтона», и «это намерение могло быть реализовано в Беларуси в первую неделю войны, но США остановили это».

То, что США выступали против мирного урегулирования конфликта и вето «США было неизолированным событием, вытекающим из обстоятельств первой серии переговоров в Белоруссии», подтверждает вторая попытка достигнуть соглашения между Москвой и Киевом при посредничестве израильского премьера Нафтали Беннета.

После срыва переговоров в Белоруссии 6 марта 2022 года Москву неожиданно посетил Беннет, как он сам утверждает, по просьбе Зеленского. Подробности посредничества Беннета известны из его февральского интервью 2023 года. В интервью Беннет заявил, что проинформировал США о доверии к своей деятельности со стороны как Киева, так и Москвы, и что «Путин готов выслушать предложения». «Всё, что я делал, — утверждает Беннет, — было полностью согласовано с Байденом, Макроном, Джонсоном, с Шольцем и, очевидно, с Зеленским».

По словам Беннета, в то время как Путин ему говорил, что «мы можем добиться прекращения огня», в Вашингтоне утверждали, что «шансов на успех нет». Согласно его словам, обе стороны, но не Вашингтон, были готовы идти на уступки — и итоговое урегулирование могло бы напоминать израильскую модель: Украина откажется от НАТО и не получит обязующих военных гарантий, но сможет создать сильную, независимую армию, способную защитить себя. «Это решение приняли и Путин, и Зеленский» — ссылается на Беннета The American Conservative.

Если верить Беннету, энтузиазм проявили Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, агрессивную позицию занял Борис Джонсон. Байден колебался между двумя позициями. Ссылаясь на кулуарные источники в администрации президента Украины, The American Conservative пишет, что Зеленский считал предложенную формулу «трудной», но не «невыполнимой». Но Вашингтон опять же прибег к модели обструкции, впервые проявившейся в Беларуси, и, по утверждению Беннета, наложил вето на переговоры. «Как и в Белоруссии, шанс на уступку не вступать в НАТО и на мир был «заблокирован» США», — подводит итог американская газета.

Третий этап переговоров начался в конце марта — начале апреля 2022 года и проходил под руководством Турции, которая была «многообещающим кандидатом». В Стамбуле сторонам удалось совершить прорыв и согласовать предварительное соглашение. В интервью CNN 20 марта Зеленский обвинил Запад в том, что тот «на публику держит открытыми двери НАТО для Украины», но давать полноценное членство в альянсе не собирается. Поэтому 29 марта 2022 года в Стамбуле Украина, видимо, согласилась отказаться от вступления в НАТО, если США, Франция и Британия дадут гарантии безопасности Киеву.

По ранним сообщениям, после переговоров в Стамбуле было известно, что соглашение предусматривает отступление российских войск на позиции до 23 февраля 2022 года, а Украина взамен отказывается от вступления в НАТО и получает западные двухсторонние гарантии. Новые подробности стали известны в июне 2023 года, когда Путин предъявил текст соглашения. Оказалось, что украинская сторона парафировала соглашение. Документ, называвшийся «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», предполагал «постоянный нейтралитет» Украины, который должен быть прописан в конституции и гарантироваться Россией, США, Великобританией, Китаем и Францией.

The American Conservative отмечает, что если то, что рассказал Путин, является правдой, то это значит, что Россия смягчила условия относительно более жёсткого плана Беннета, отвергавшего обязывающие военные гарантии. Готовность России к уступкам Украине подтверждает и отказ от требования о полной демилитаризации Украины, добавляет американский журнал.

По словам Путина, соглашение в конечном счёте осталось невыполненным из-за США, которые считают, что мирное урегулирование не в их интересах. Версию Путина подтверждает и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Последний после встречи министров иностранных дел стран НАТО в апреле 2022 года говорил, что у него «сложилось впечатление, что внутри государств — членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась», потому что, пока она продолжается, Россия слабеет.

Окончательный срыв Стамбульских договорённостей, видимо, может быть связан с визитом Бориса Джонсона в Киев 9 апреля, уточняет The American Conservative. Британский премьер убедил Зеленского «продолжать давить на Путина, а не вести с ним переговоры». «Если Украина была готова подписать какие-то соглашения с Россией, то Запад нет», — заключает американский журнал.

Так почему же США и Великобритания трижды срывали мирное урегулирование? Ответом может быть выступление представителя Госдепартамента США на брифинге 21 марта 2022 года, который заявил, что «это война, которая во многом больше, чем Россия, она больше, чем Украина». Поэтому США продолжали требовать от Украины боевых действий для «достижения более крупных целей и основных принципов США», — пишет американский журнал. Трижды был шанс мирного урегулирования, обе стороны шли на уступки, Украина была готова отказаться от НАТО. «Но каждый раз США ставили крест на обещании дипломатического решения и мира, позволяя войне продолжаться и усиливаться, преследуя интересы США, а не Украины».