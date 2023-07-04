Китай, Индонезия, Ватикан и другие: USA Today представила обзор мирных инициатив по Украине

Планы мирного урегулирования конфликта на Украине с момента начала российской СВО в этой стране представили уже многие страны, пишет американская USA Today. Как отмечается в материале издания, среди них не только такие игроки, как Китай и Бразилия, но и неожиданные миротворцы вроде Индонезии и Ватикана.

С момента начала российской СВО на Украине прошло уже 16 месяцев — и за этот период третьи страны успели предложить немало планов мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, пишет USA Today. Как напоминает корреспондент газеты, собственные инициативы успели выдвинуть и Китай, и Бразилия, и даже Ватикан — однако Украина по-прежнему не желает рассматривать ни один из них. Проблема заключается в том, что Киев всё так же исключает возможность каких-либо территориальных уступок Москве, а та, в свою очередь, до сих пор не выказывала никаких признаков того, что готова остановить свою операцию, отмечает журналист.

В ноябре минувшего года президент Украины Владимир Зеленский обрисовал украинский план мирного урегулирования, продолжает корреспондент USA Today. Он предполагает «восстановление территориальной целостности» страны и закрепление этой целостности со стороны России в Уставе ООН, а также среди прочего предоставление Киеву различных гарантий в сферах ядерной безопасности, экспорта сельхозпродукции, экологии и инфраструктуры. При этом Киев планирует в этом году провести саммит по урегулированию, на который предполагается пригласить представителей США и остальных стран «Большой семёрки», ЕС, Бразилии, Индии, Турции и других стран, отмечается в материале издания.

КНР представила свой план урегулирования из 12 пунктов в конце февраля, пишет USA Today. В нём содержится призыв к прекращению огня, обеспечению безопасности гражданских лиц и проведению мирных переговоров. Пекин призывает все стороны «воздержаться от раздувания пламени и наращивания напряжённости», не допуская, чтобы кризис обострился ещё сильнее или же вовсе вышел из-под контроля. Китайская сторона также заявляет о необходимости уважать суверенитет всех государств и отказаться от «ментальности холодной войны», очевидно имея в виду расширение НАТО на восток и поставки западными странами оружия на Украину, подчёркивает журналист издания.

В апреле президент Бразилии Лула да Силва предложил созвать группу стран, которые могли бы стать беспристрастными посредниками между Россией и Украиной. В качестве потенциальных участников этой группы, которую бразильский лидер назвал «мирным клубом», он предложил Индию, Индонезию, Китай и ряд латиноамериканских стран — то есть те государства, которые не поставляли оружие Киеву, отмечается в материале USA Today.

В середине июня Киев, а затем и Москву посетила делегация лидеров африканских стран, включая Коморские острова, Египет, Сенегал, ЮАР и Замбию, дабы обсудить предложения по мирному урегулированию, пишет газета. Подробной информации об их инициативе в СМИ не появлялось, однако, по некоторым данным, африканцы предложили ряд шагов по укреплению доверия между сторонами, включая освобождение военнопленных, наращивание гуманитарной помощи и признание суверенитета Украины и России. Впрочем, как подчёркивает обозреватель USA Today, в Кремле предложения африканских лидеров были приняты не слишком тепло. Эксперты-африканисты отмечают, что в связи с политикой неприсоединения, которой придерживаются многие африканские страны, у них есть хороший задел на то, чтобы выступить в качестве миротворцев, однако их относительно скромное влияние на мировой арене ограничивает их потенциал, пишет автор.

В свою очередь, Папа Римский Франциск поручил своему кардиналу Маттео Цуппи «миссию» по поиску путей к миру между Украиной и Россией, пишет USA Today. В начале июня Цуппи посетил Киев, встретившись с Зеленским и другими украинскими чиновниками и клириками, а в конце этого месяца совершил визит в Москву. Впрочем, подробной информации об итогах поездки кардинала предоставлено не было, отмечает корреспондент издания.

План мирного урегулирования конфликта на Украине внезапно презентовал даже министр обороны Индонезии Прабово Субианто, который планирует баллотироваться на выборах президента страны в 2024 году, пишет USA Today. Субианто предложил договориться о прекращении огня и создать между украинскими и российскими войсками демилитаризованную зону шириной 16 км, а затем провести голосование в ООН с тем, чтобы определить, какая страна получит «спорные территории». Киев назвал индонезийский план «странным», отметив, что он «похож скорее на российскую инициативу», сообщает издание.

Наконец, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, хоть никто из них и не выдвигал конкретных инициатив, все за последние 16 месяцев успели предложить себя на роль посредника между Москвой и Киевом — представители этих стран проводили встречи и с Зеленским, и с Путиным, напоминает USA Today. Особенно активно проявлял себя в этой роли президент Турции Реджеп Эрдоган, при активном участии которого заключались и договорённости об обмене пленными, и знаменитая зерновая сделка, отмечает журналист газеты.