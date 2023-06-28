Скотт Риттер: переговорами по Украине без участия России Запад пытается лишить её победы

Россия готова одержать победу в украинском конфликте, заявил в интервью Redacted отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Комментируя новость о предстоящих переговорах по Украине без участия Москвы, он заявил, что Запад таким образом пытается лишить Кремль победы, но Россия никогда на это не пойдёт.

Немецкий государственный телеканал утверждает, что мирные переговоры могут начаться уже в следующем месяце. Утверждается, что ряд мировых лидеров провели на прошлой неделе встречу в Копенгагене*, и они согласны на переговоры, запланированные на следующую неделю. Вы в это верите?



СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Во-первых, я не сомневаюсь, что они встречались. Я не сомневаюсь, что они провели переговоры. Я не сомневаюсь, что они ищут мира. Но вот интересный момент. Россия на протяжении всего времени говорила, что мы, в России, хотим урегулировать это путём переговоров.



Верно.



СКОТТ РИТТЕР: Россия активно этого добивалась. Запад всё время это отвергал. Запад отвергал. Почему? Потому что Запад действовал, руководствуясь предположением, что Украина одержит победу в этом конфликте, что Украина создаст давление, которое нам необходимо, чтобы дать Украине шанс занять в военном плане доминирующую позицию и чтобы Россия пошла на многочисленные уступки. Этого не произойдёт.



И теперь они внезапно говорят: мы верим в переговоры. В то самое время, когда Россия одерживает победу и доминирует. Кстати о переговорах, знаете, кого не было в Копенгагене? Русских. Русские не будут играть в эту игру. У России есть военная цель: нанести стратегическое поражение украинской армии. Речь идёт о демилитаризации.



У них есть политическая цель — денацификация и постоянный нейтралитет Украины. Переговоры состоятся лишь тогда, когда Украина согласится на все эти условия. Поэтому пока не настанет время, когда копенгагенская группа будет готова сказать, что Россия одержала победу в этом конфликте, а Украина должна пойти на все эти уступки, они просто разговаривают сами с собой.



Это буквально самоподдерживающаяся система: люди садятся в кружок и радуются компании друг друга. Но России там не было. А Россия — это единственный значимый голос в этот момент времени. Единственный голос, поскольку они уже давно выбросили все рычаги влияния для взаимодействия с Россией, настояв на продолжении этого конфликта.



Теперь, когда они удвоили ставку, поставили все свои фишки, Россия провела мобилизацию, Россия готова одержать победу. Они хотят путём переговоров лишить Россию победы. Россия никогда на это не пойдёт.



Дата публикации 28 июня 2023 года.



* Комментарий ИноТВ: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Киева о проведении так называемого глобального саммита мира, заявила, что попытки определить исход конфликта на Украине без участия России обречены на провал (прим. ИноТВ)