Frankfurter Rundschau: президент ЮАР отказал Бербок во встрече из-за её неопытности и отношения к России

Из-за действий ЧВК «Вагнер» в России Анналена Бербок отложила свою поездку в Южную Африку, которая в итоге сократилась на один важный пункт — президент Рамафоса решил с ней не встречаться. Как отмечает немецкая газета Frankfurter Rundschau, Бербок считается в ЮАР неопытной. Кроме того, страна не одобряет её позицию по превосходству западных ценностей и антироссийским санкциям, не получившим большинства в ООН.

Из-за попытки переворота в России министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отложила свою поездку в Южную Африку, чтобы в понедельник принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. Запланированный на этот день визит в Кейптаун был впоследствии отменён, а маршрут поездки сокращён всего до одного дня.

Сегодня, во вторник, глава внешнеполитического ведомства Германии посещает ванадиевый завод в провинции Мпумаланга. Ванадий является важным компонентом для производства экологичных батарей. Однако основной причиной визита министра иностранных дел стало заседание германо-южноафриканской бинациональной комиссии, которая определяет рамки двусторонних отношений и собирается раз в два года. Также Бербок встречается со своим коллегой Наледи Пандор. По данным министерства иностранных дел Германии, переговоры посвящены сотрудничеству в области экологичного применения водорода и конфликту Украине.

Однако один пункт в повестке дня отсутствовал, несмотря на новую геополитическую ситуацию после мятежа ЧВК «Вагнер» в России: встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Это удивительно, поскольку Бербок представляет одну из самых экономически сильных стран Европы, подчёркивает немецкая газета. Однако у этого упущения есть причины: Бербок считается в Претории неопытной. Кроме того, правительство ЮАР придерживается мнения, что идеи Бербок устарели — в частности, о том, что ценности западного меньшинства должны быть стандартом для большинства в мире.

В статье, опубликованной в южноафриканской Sunday Times в воскресенье, Бербок в очередной раз обозначила своё видение мира. Конечно, она высоко оценила мирную инициативу Африки в конфликте на Украине и выступила за членство Африканского союза в G20. Но ЮАР расстраивает то, что она, с одной стороны, подчёркивает важность соблюдения Устава ООН (когда говорит, что «Россия нарушила правила»), а с другой — не хочет признать, что в ООН не набралось большинства, поддерживающего санкции против России. С точки зрения Южной Африки, антироссийские санкции представляют собой единоличный шаг Запада. Южная Африка — также, как Индия, Бразилия, Китай и большинство других стран глобального Юга — не участвует в санкциях Запада.

Поэтому Рамафоса не видит причин для встречи с Бербок, поясняет издание. С точки зрения протокола, он не обязан принимать её у себя. Рамафоса не всегда так серьёзно относится к вопросам дипломатического ранга: на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в ЮАР в начале июня он встретился с министром иностранных дел Индии Джайшанкаром. В январе он также принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова — и любезно принял приветствие от Владимира Путина.

В феврале Рамафоса имел беседу с вице-премьером КНР Сунь Чуньланем. Незадолго до этого новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган совершил инаугурационную поездку в несколько африканских стран. Рамафоса также несколько раз встречался с его предшественником Ван И. В августе прошлого года к Рамафосе был допущен госсекретарь Америки Энтони Блинкен, напоминает Frankfurter Rundschau.