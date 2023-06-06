Das Erste: Германии нужна рабочая сила из Бразилии

«Атакой шармом» называет Das Erste поездку сразу двух федеральных министров в Бразилию. Глава МИД Бербок и министр труда Хайль рассчитывают найти в Бразилии надёжный источник трудовых ресурсов для экономики Германии, испытывающей острую нехватку квалифицированных рабочих. Сделать это будет нелегко из-за отношений между странами, испорченных разногласиями по Украине и разными взглядами на Китай.

Избрание президентом Бразилии Лу́ла да Си́лвы было встречено с оптимизмом в Германии. Особенно радовались в СДПГ, где в лидере латиноамериканской страны видели «брата по духу», сообщает Das Erste. Немецкий канцлер праздновал «возвращение Бразилии на мировую арену» и говорил, что ему «не хватало» президента Лулы, но реальность оказалась несколько сложнее.

Бразильский президент оказал холодный приём канцлеру, отказавшись осудить Россию, продолжает немецкий телеканал. Более того, Лу́ла да Си́лва заявил: «Украина тоже виновна» в кризисе, в котором Бразилия «не хочет принимать никакого участия», «даже непрямого». Другие идеи канцлера, как-то Климатический клуб или экологический «закон о контроле цепочек поставок», также были отклонены латиноамериканским лидером.

Не облегчает визит для главы МИД Германии и продолжающееся сближение Бразилии и Китая. Незадолго до поездки Анналены Бербок бразильский президент уже посетил Китай, где «заключил 15 соглашений в области торговли, финансов, науки и космоса». Лу́ла да Си́лва видит в КНР важного партнёра, в том числе в вопросе мирного разрешения украинского конфликта. Немецкий телеканал надеется, что министр проявит все свои умения в деликатной дипломатии и применит весь свой шарм, когда будет обсуждать Россию и Китай. Особенно учитывая, что Бербок известна гораздо более жёсткой позицией по Китаю, чем канцлер Шольц.

Немецкий медиаконцерн пишет, что Анналена Бербок должна суметь объединить «дипломатию и чёткую позицию», а помочь в этом могла бы позитивная программа визита. Под ней понимается прежде всего «стратегия трудовых ресурсов федерального правительства, от которой регион смог бы выиграть».

«Бразильские медсёстры и колумбийские электрики уже встречаются с распростёртыми объятиями в Германии», «мы хотим расширить это партнёрство», — приводит слова Бербок немецкий телеканал.

Потенциал трудовых ресурсов Бразилии действительно огромен, но препятствия тоже. Бербок предстоит объяснить, как будет облегчено получение виз для бразильских работников и почему не сто́ит бояться немецкой бюрократии. Помочь в этом должен её коллега — министр труда Хубертус Хайль.

«Здесь мы можем создать классическую беспроигрышную ситуацию, от которой выиграют все. Германия получает специалистов, в том числе в секторах, особенно страдающих от нехватки квалифицированных работников, таких как уход за больными. Бразилия выигрывает, например, потому, что мы организуем обучение на месте, и люди, которые придут к нам, смогут реализовать себя в профессии, которой они научатся», — цитирует министра труда Das Erste.

В Бразилии с подозрением смотрят на предложения Германии, комментирует ситуацию телеканал. Например, «многие профсоюзы жалуются, что не участвуют в этих переговорах». Остаются открытыми и другие вопросы, такие как «утечка мозгов», эмиграция высококвалифицированных работников. Издание отмечает, что их важность «нельзя замолчать».

Так как, по заявлению главы немецкого МИД, «без Латинской Америки не сдержать климатический кризис», она хочет во время визита посетить тропические леса Амазонки и обсудить «программу нулевой вырубки к 2030 году», предложенную президентом Бразилии. Германия обещала €200 млн помощи в борьбе с изведением лесов в Амазонии. По словам главы МИД Германии, «федеральное правительство разделяет амбиции бразильского руководства предложить регионам, граничащим с джунглями, экономическую перспективу, которая не была бы направлена против тропических лесов».

После визита в Бразилию Бербок направится в Колумбию и Панаму, правда, уже без своего коллеги. Цель визита — расширение торговых отношений между странами.