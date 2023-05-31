CNN: президент Бразилии предложил создать единую валюту для стран Южной Америки

Во время встречи с главами государств Южной Америки президент Бразилии предложил ввести единую валюту для укрепления сотрудничества и торговли. Это первая встреча представителей всех стран континента за долгое время. Однако основное внимание привлекло появление лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. CNN напоминает, что правительство этой страны находится под следствием международного суда. Тем не менее бразильский президент, организовавший саммит, не раз подчёркивал своё отрицательное отношение к санкциям США против Венесуэлы.

Президент Бразилии надеется объединить южноамериканские народы в более сплочённый блок для расширения торговых возможностей и влияния. Он принимает в Бразилиа 11 лидеров стран Южной Америки. Но этого единства, возможно, будет не так-то легко достичь из-за противоречивого присутствия президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Стефано Поззебон с подробностями.

Встреча 11 глав стран Южной Америки, которая состоялась во вторник в городе Бразилиа, организована президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой и была направлена на межрегиональное сотрудничество и торговую интеграцию после пандемии COVID-19 в период сильной поляризации во всём регионе.

Впервые за многие годы представители всех южноамериканских стран собрались вместе на региональном саммите для обсуждения политики. В качестве принимающей стороны президент Лула предложил создать единую валюту для поддержания торговли и дальнейшего финансирования социального и экономического развития.

Однако эта встреча также ознаменовала возвращение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на передний план региональной дипломатии после венесуэльского конституционного кризиса 2019 года и последовавшей за ним череды протестов и репрессий.

В своих выступлениях Лула обвинял США во введении санкций, чтобы навредить Венесуэле, как своей колонии. Он вызвал критику со стороны региональных правозащитных организаций, которые заявили, что Мадуро совершил широкомасштабное нарушение прав человека для подавления протестов.

Также стоит упомянуть, что правительство Мадуро в настоящее время находится под следствием Международного уголовного суда в Гааге.

Это был Стефано Поззебон для CNN из Боготы.

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.