«Головная боль Запада»: Латинская Америка не спешит осуждать Россию

В отличие от ЕС страны Латинской Америки занимают крайне нейтральную позицию по украинскому конфликту — более того, всё чаще появляются и те, кто открыто поддерживает Москву. В частности, это относится к Бразилии, которую недавно посетил с визитом глава российского МИД. Эксперт Матеуш Маззини уверен, что подобное отношение южноамериканских стран обусловлено не только их традиционным антиимпериализмом, но и прагматичным расчётом, сообщает Radio Zet.

Большинство развивающихся стран мира занимают нейтральную позицию в отношении украинского конфликта, де-факто оказывая поддержку кремлёвскому режиму. Аналогичная ситуация имеет место и в Южной Америке, где Россия предпринимает усилия, чтобы перетянуть на свою сторону очередные страны. Открыто на континенте политику Владимира Путина поддерживают только Никарагуа и Венесуэла, но в последнее время всё больше взглядов в этом плане ловит на себе Бразилия, которую в середине апреля посетил глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он также нанёс визит в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, пишет Radio Zet.

«Старый новый президент Лула да Силва начинает быть для Запада серьёзной головной болью. Он поехал в Пекин и Дубай и ненадолго разрешил иранским кораблям пришвартоваться в бразильских портах. Я думаю, что в его случае это может объясняться идеологическим антиимпериализмом», — заявил в беседе с радиостанцией польский эксперт Матеуш Маззини. Пользуясь случаем, он напомнил об экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару, у которого был хитрый план, чтобы его страна взяла на себя роль Украины в глобальной цепочке поставок зерна. В итоге выяснилось, что у Бразилии нет таких инфраструктурных мощностей; к тому же потом была разблокирована часть экспорта украинского зерна.

В интервью Маззини обращает внимание на следующее: вопреки тому, что думают в Европе, остальной мир, в том числе Латинская Америка, далёк от однозначного осуждения России в контексте украинского конфликта. Но такое отношение нельзя объяснить только травмой холодной войны или американским антиимпериализмом. Маззини поясняет, что такой взгляд южноамериканских стран на геополитику обусловлен их местонахождением. «Они должны найти своё место между старым американским и новым китайским влиянием», — поясняет Матеуш Маззини. По его оценкам, некоторые латиноамериканские лидеры хотят использовать своё отношение к украинскому конфликту для заключения выгодных сделок с Россией. Единственным антироссийским президентом на континенте выступает президент Чили левых взглядов 37-летний Габриэль Борич. «Он прямо сказал, что не хочет здесь ни россиян, ни Путина», — отметил эксперт.

Маззини также обращает внимание на регресс демократических норм в Южной Америке, так как у лидеров зачастую связаны руки из-за экономической ситуации, царящей в их странах.

Большинство южноамериканских государств зависят от экспорта природных ресурсов. Нередко рецессия выливается и в социальные волнения. Перу переживает экономический спад, потому что торговля с Китаем, на долю которого приходится 32% товарооборота страны, сбавляет обороты. В Аргентине очень высокая инфляция и огромные долги. Она функционирует в основном благодаря помощи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В свою очередь, Венесуэла при правлении Николаса Мадуро продолжает идти в направлении несостоявшегося государства и дестабилизирует тем самым ситуацию на всём континенте. «Это страна-труп, из которой с 2015 года бежало 7 миллионов человек. Это миграционный кризис, о котором в Европе мало говорят. Большинство венесуэльских беженцев остаются в Колумбии, но многие также делают выбор в пользу Чили. Это выливается в массу дестабилизирующих факторов — рост преступности, торговлю оружием», — уверен польский эксперт.