Официальный представитель Южной Африки подтвердил, что президент России Владимир Путин намерен лично принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в этой стране в конце лета. Как заявил в эксклюзивном интервью телеканалу WION Анил Суклал, занимающий в БРИКС должность шерпы от ЮАР, лидеры всех стран, входящих в эту организацию, приняли приглашение приехать на предстоящий саммит.

И вне зависимости от всех предположений на этот счёт, Южная Африка подтвердила, что президент России Владимир Путин лично примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдёт позже в этом году. В эксклюзивном интервью корреспонденту WION Сидханту Сибалу шерпа от ЮАР в БРИКС Анил Суклал рассказал, что лидеры всех стран БРИКС приняли их приглашение и с нетерпением ждут возможности посетить саммит. Давайте послушаем!



АНИЛ СУКЛАЛ, шерпа от ЮАР в БРИКС: Позвольте мне сказать, что президент Рамафоса разослал приглашения всем четверым лидерам БРИКС. Все эти страны, включая и президента Путина, приняли приглашение, и все они с нетерпением ждут возможности лично посетить саммит в Южной Арфике в августе. Мы впервые за четыре года собираемся лично из-за пандемии COVID-19. Две недели назад я был в Москве, где встретился с российским шерпой в БРИКС. Они готовятся принять участие в этом саммите, а Южная Африка готовится провести саммит с личным присутствием лидеров в августе этого года.



БРИКС представляет собой организацию, объединяющую ведущие развивающиеся экономики мира, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Она была официально создана во время первой встречи министров иностранных дел БРИКС в 2006 году. ЮАР пригласили присоединиться к ней в декабре 2010 года. В августе нынешнего года эта страна принимает у себя саммит БРИКС.



Ситуация и так уже была довольно сложной, учитывая продолжающийся конфликт на Украине. Однако выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина стал чем-то вроде ключа для закручивания в работе, которую проводит Южная Африка: Претория, которая имеет тесные связи с Москвой, после выдачи этого ордера столкнулась с дипломатической дилеммой.



Международный уголовный суд издал ордер в отношении Владимира Путина по обвинению в предполагаемой «незаконной депортации» украинских детей в Россию. И предполагается, что Южная Африка, которая является член МУС, должна арестоваь российского президента, если он ступит на территорию страны.



Однако Южная Арфика пока даже отказывается осудить российскую спецоперацию. Правящая партия «Африканский национальный конгресс» имеет тесные исторические связи с Москвой, поэтому правительство заявило, что хочет сохранять нейтралитет.



Ранее в этом году Претория провела совместные военные учения с Россией и Китаем, которые критики посчитали свидетельством того, что она склоняется на сторону Кремля. Ордер МУС в то время вызвал политические разногласия в стране: ведущая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» призвала повторно арестовать Путина, потребовав от МУС заставить правительство это сделать.



Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.