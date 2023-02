Economist: ЮАР дрейфует в сторону России и Китая, чем вызывает на Западе всё больше разочарования

Руководство ЮАР в последнее время проявляет всё больше внимания к сотрудничеству с Россией и Китаем, тем самым отдаляясь от Запада. Трагичность ситуации в том, что эта страна фактически «разваливается» с экономической точки зрения, о чём говорит не только всплеск организованной преступности, но и массовые отключения воды и электричества, пишет The Economist. ЮАР сейчас как никогда нуждается в помощи Запада, но вместо этого лишь отклоняется от этого ключевого источника торговли и инвестиций, подчёркивается в статье.

Руководство правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) сохраняет связи с Москвой ещё со времён Советского Союза, когда он помогал африканцам бороться против политики апартеида — и это не секрет для Запада, пишет The Economist. В частности, министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор «любит рассказывать западным дипломатам» о том, как СССР поддерживал борьбу против апартеида, говорится в статье.



По словам неназванных осведомлённых источников в дипломатических кругах, во время своей недавней встречи с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепом Боррелем, которая состоялась в начале этого месяца, Пандор якобы также заявила, что Запад не может ничему учить Южную Африку, потому что он никогда не помогал ей оружием в период борьбы за свободу.



Кроме того, связи с Россией и Китаем сейчас являются важными для Кейптауна по прагматическим причинам. В 2010 году Южная Африка стала членом БРИКС, и это имеет для неё важное значение, поскольку позволяет находиться «за одним столом» с другими представителями развивающихся рынков, хотя её экономика по своим масштабам самая скромная среди других представителей этого блока, отмечается в статье.



Но если раньше Запад принимал стремление Южной Африки сотрудничать в разных направлениях, то неоднократное решение Кейптауна воздерживаться от осуждения России в международных кругах после начала её спецоперации на территории Украины вызывает всё больше раздражения и разочарования, пишет The Economist.



Южная Африка традиционно была «воротами» для Запада на остальную часть континента. И до тех пор, пока правительство во главе с АНК держало открытым путь для торговли, инвестиций и туристов из Америки и Европы, Запад не предъявлял ему претензий, поясняет The Economist.



Западные страны по-прежнему обеспечивают четыре из пяти основных направлений экспорта из Южной Африки. Кроме того, на них приходится большая часть прямых иностранных инвестиций в этой стране, а также основная часть международных держателей южноафриканских активов, поясняет автор.



Не случайно президент ЮАР Сирил Рамафоса стал первым главой государства, для которого Джо Байден устроил частную экскурсию по Белому дому — что свидетельствует об усиленных «ухаживаниях» со стороны Вашиингтона, подчёркивается в статье. А спустя несколько недель Рамафоса также первым совершил государственный визит в Великобританию после коронации Карла III.



По словам неназванных западных дипломатов, они проводили консультации с южноафриканскими коллегами по тексту резолюции ООН с осуждением России. Однако в конечном итоге Рамафоса принял решение воздержаться, пишет The Economist: «Господин Рамафоса воспользовался презумпцией невиновности. Ему нужно было победить на внутренних выборах в декабре, а для этого было необходимо, чтобы члены «пророссийской» партии остались довольны».



СМИ также сообщали, что в южноафриканских водах в ноябре прошлого года было замечено российское торговое судно, находящееся под санкциями США. Согласно этим сообщениям, корабль, обозначенный как «Леди Р», якобы выключил своё устройство слежения перед причаливанием к военно-морской базе в начале декабря, а его погрузка и разгрузка проводились под покровом темноты.



Западные эксперты опасаются, что на него могла быть поставлена дополнительная техника. Министр обороны ЮАР Танди Модизе не предоставила полного отчёта об этом инциденте, заявив лишь, что корабль доставил в страну заказ боеприпасов согласно сделке, заключённой ещё до начала пандемии COVID-19, говорится в статье.



После этого в начале нынешнего года в ЮАР побывал с официальным визитом российский министр иностранных дел Сергей Лавров. И во время совместной пресс-конференции Пандор заявила, что призывать к полному выводу российских сил с Украины было бы «упрощённым и инфантильным», учитывая массу оружия, которую Запад передал Киеву.



Кроме того, глава МИД ЮАР выразила мнение, что блок БРИКС должен стать частью «обновлённого глобального порядка» — к явному удовольствию Москвы и Пекина, подчёркивается в статье. А затем в ЮАР стартовали совместные морские учения при участии России и Китая, которые вызвали сейчас гораздо больше шума, чем это было в предыдущий раз в 2019 году.



Военно-морской флот Южной Африки, как и многое другое в этой стране, за последние годы заметно обветшал. В его составе остаётся всё меньше работающих судов в результате общего сокращения бюджета, который проводит АНК. Поэтому вполне логично, что ЮАР будет приветствовать другие более модернизированные флоты, которые могут чему-то научить местных военных, поясняется в статье.



Однако совместные учения с ВМС России и Китая, которые проходят с 17 по 27 февраля — это не просто возможность приветствовать друг друга, учитывая, что в эти даты отмечается годовщина начала российской спецоперации на Украине, пишет The Economist. По мнению аналитиков, это ещё одно свидетельство того, как правительство ЮАР, несмотря на свои заявления о нейтралитете, постепенно всё больше «дрейфует на китайско-российскую орбиту», говорится в статье.



Об этом говорят и различные частные и официальные визиты представителей южноафриканского руководства в Россию. По мнению экспертов, хотя Россия не способна конкурировать с экономическим значением Запада для Южной Африки, однако она может попытаться склонить на свою сторону местную элиту, особенно если там уже имелись скрытые антизападные настроения, сообщает The Economist.



Всё это свидетельстует о том, что ЮАР и некоторые другие страны среднего звена, заявляющие о том, что они соблюдают «нейтралитет» на международной арене, на самом деле зачастую занимаются сложным балансированием. И это вызывает на Западе всё больше разочарования в отношении Южной Африки, подчёркивается в статье.



В то же время западные политики ещё до конца не решили, как реагировать на участившиеся «пророссийские» действия со стороны руководства АНК. Некоторые официальные лица опасаются, что заявления или угрозы подтолкнут южноафриканских политиков ещё больше укреплять связи с Россией и Китаем.



В то время как дипломаты с опытом работы в Африке отмечают, что в ЮАР то, что может казаться намеренным «заговором», часто оказывается разрозненными манипуляциями или результатом неразберихи между различными ведомствами. Например, представители МИД ЮАР заявили, что были не осведомлены о прибытии корабля «Леди Р», сообщается в статье.



Однако многие в дипломатических кругах признают, что разочарование в отношении политики Кейптауна нарастает, поэтому защищать более «мягкий» и снисходительный подход становится всё труднее. Некоторые на Западе теперь выступают за более жёсткую линию.



В частности, американские сенаторы в частном порядке уже задаются вопросами, почему Южная Африка должна иметь преференциальные торговые условия с Соединёнными Штатами, как это происходит в соответствии с Законом о росте и возможностях Африки, когда она фактически поддерживает соперников Вашингтона, пишет The Economist.



Некоторые американские чиновники также требуют, чтобы правоохранительные органы и спецслужбы более внимательно изучили «связи России с коррумпированными южноафриканскими элитами», говорится в статье. Западные правительства также размышляют о том, стоит ли выдвигать предупреждения президенту ЮАР Сирилу Рамафосе относительно вероятных негативных последствий его участия в саммите Россия — Африка, который должен пройти в конце этого года.



«Трагичность» ситуации заключается в том, что Южная Африка именно сейчас крайне нуждается в любой возможной помощи со стороны Запада, подчёркивается в статье. Это уже не та африканская сила, которую воплощала собой ЮАР в начале 2000-х годов, пишет The Economist.



В стране сейчас процветает организованная преступность, а в экономике и многих других сферах воцарился полный развал, подчёркивает автор. Об этом свидетельствуют и постоянные веерные отключения электроэнергии и воды по всей стране, что произошло недавно даже во время визита министра финансов США Джанет Йеллен, отмечает The Economist.



Но именно в тот момент, когда Кейптауну крайне необходимо было бы «приблизиться к своим основным источникам торговли и инвестиций» на Западе, чтобы получить необходимую помощь, он отклоняется от этой траектории, констатирует автор. В результате для бывших друзей Южной Африки на Западе её «претензии на глобальную значимость» выглядят всё более нелепыми, а симпатии южноафриканского руководства к России лишь усугубляют проблемы для страны, заключает The Economist.