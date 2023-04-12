Das Erste: Лула да Силва отправится в Пекин с предложением создать «клуб мира» для решения конфликта на Украине

На этой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит с визитом Китай в сопровождении большой делегации, пишет Das Erste. Южноамериканская страна намерена вывести сотрудничество с Китаем на новый уровень, прежде всего в аграрном секторе. Ожидается, что важную роль на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином сыграет и инициатива мирного урегулирования в конфликте на Украине: в преддверии поездки Лула вновь предложил создать «клуб мира» — группу стран, которые могли бы выступить в качестве посредников.

Семь министров, пять губернаторов, влиятельный председатель сената и более 200 предпринимателей и топ-менеджеров, в основном из сельскохозяйственного сектора, — столь внушительная делегация будет сопровождать президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву в Китай, пишет Das Erste.

Уже одно это говорит о важности пятидневного государственного визита. После визитов в соседние Аргентину и США эта поездка станет третьей с момента вступления Лулы в должность в январе. Лула намерен нормализовать отношения Бразилии со стратегическими партнёрами после того, как его предшественник Жаир Болсонару отодвинул страну на второй план мировой политики. Китай является основным торговым партнёром Бразилии.

Размер делегации также свидетельствует о том, что Бразилия намерена вывести сотрудничество с Китаем на новый уровень, отмечает Оливер Стуенкель, эксперт по международным вопросам Фонда Жетулиу Варгаса. По его словам, поездка имеет большое геополитическое значение. «Во времена роста напряжённости между Западом и Китаем Лула подаёт чёткий сигнал», — подчёркивает Стуенкель.

Вашингтон и Брюссель с тревогой наблюдают за ростом влияния Китая в регионе. Тот факт, что в Шанхае Лула планирует встретиться с представителями технологического гиганта Huawei, показывает, что он не руководствуется этими опасениями. Лула считает себя «нейтральным посредником в многополярном мире» и поэтому следует той внешнеполитической линии, которая отличала его первые сроки пребывания в должности.

«Своей поездкой Лула сигнализирует о том, что он придерживается своего видения политики неприсоединения к блокам — и налаживает связи со всеми», — считает Стуенкель. По его словам, для Бразилии всегда важно иметь альтернативы и, следовательно, лучшую позицию на переговорах. Одним из примеров могут служить текущие переговоры с ЕС о заключении соглашения о свободной торговле.

Бразилия также входит в группу стран БРИКС, участницами которой, помимо Китая, являются Россия, Индия и ЮАР. Экс-президент Бразилии и доверенное лицо Лулы Дилма Руссефф только что заняла пост председателя Нового банка развития (НБР) БРИКС, базирующегося в Пекине. Государства рассматривают возможность создания новых типов финансовых структур, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США.

В основном эта поездка, скорее всего, будет посвящена сотрудничеству в аграрном секторе. Крупнейшая экономика Южной Америки всё больше скатывается к асимметрии, сетуют критики. «Бразилия стала заложницей своей повестки дня», — отмечает экономист Ана Гарсия. В отличие от сельскохозяйственного сектора, ориентированного на экспорт, её промышленность не выдерживает конкуренции с Китаем или другими азиатскими странами.

Уже несколько лет в Бразилии происходит постепенная деиндустриализация. «Обратить вспять такое развитие, как обещал Лула, — большая проблема», — утверждает Гарсия. В настоящее время это, вероятно, не отвечает ни интересам Китая, ни интересам сельскохозяйственного сектора Бразилии, который в последнее время также превратился в тяжеловеса на бразильской политической арене.

Лула, который находится у власти ровно 100 дней, нуждается в сельскохозяйственном секторе для стабилизации экономики и, таким образом, быстром выполнении своих предвыборных обещаний: создании большего числа рабочих мест и перенаправлении средств на социальные нужды и здравоохранение. Ему не хватает политической власти в конгрессе, чтобы действовать в одиночку.

Поездка представляет собой возможность это изменить, считает Стуенкель. «Большинство представителей сельскохозяйственного сектора поддержали президента Болсонару. Возможность взять с собой многих лидеров агробизнеса является способом сблизиться и показать, что его политика приносит положительные результаты этой всё более влиятельной группе», — подчёркивает эксперт.

В преддверии поездки Лула снова предложил создать «клуб мира» — группу стран, которые могли бы выступить посредниками в конфликте на Украине, — с участием Китая. Однако сейчас для этого не самое подходящее время, считает Маркос де Азамбуджа, ветеран бразильской дипломатии.

По словам Стуенкеля, Бразилия может предложить себя в качестве посредника, но не должна переоценивать своё влияние. Россия в настоящее время «не проявляет интереса к переговорам», утверждает эксперт. Кроме того, Бразилия не воспринимается Украиной в качестве беспристрастной стороны. На прошлой неделе Украина категорически отвергла предложение Бразилии отказаться от аннексированного Россией Крыма*, пишет издание.

«Конечно, есть что-то хорошее в том, что страны хотят способствовать диалогу. Но есть риск, что бразильская инициатива в конечном итоге, возможно, ненароком узаконит китайскую версию изложения событий, согласно которой Запад якобы не хочет вести переговоры о мирном соглашении», — утверждает Стуенкель.

В какой степени Лула намерен затронуть этот вопрос во время своей поездки в Китай, вероятно, станет известно только в пятницу, на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает Das Erste.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

