NYTimes: Бразилия не собирается поставлять оружие Киеву, несмотря на давление Вашингтона

На встрече в Белом доме, посвящённой сотрудничеству между США и Бразилией, лидеры двух стран разошлись во мнениях по украинскому конфликту, пишет The New York Times. Как поясняет издание, бразильская сторона, несмотря на давление Вашингтона, не хочет отправлять вооружения Киеву, пытаясь таким образом сохранить нейтралитет.

Несмотря на давление со стороны США, Бразилия не собирается отправлять вооружения на Украину, пишет The New York Times.



Президент США Джо Байден в пятницу провёл в Белом доме встречу с новым лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Эта встреча, как отмечает издание, касалась в основном областей сотрудничества между двумя странами, однако, когда дело дошло до Украины, два лидера разошлись во мнениях.



Хотя Лула да Силва ранее осудил ввод российских войск на Украину, однако он также заявлял и о том, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО разделяют часть вины за этот конфликт.



Кроме того, он отказался продавать Киеву оружие, пытаясь таким образом сохранить нейтралитет.



Вместо этого бразильский президент хочет поспособствовать достижению мира, в то время как Байден гораздо больше выступает в поддержку Украины, говорится в статье.



Лула, в частности, заявил, что не будет продавать вооружения или боеприпасы Украине, чтобы избежать вовлечения в этот конфликт.



«Я не хочу присоединяться к этому конфликту, — сказал он в пятницу. — Я хочу положить ему конец».



Ещё перед встречей с Байденом Лула да Силва заявил: «Я не знаю, что он мне скажет, но я ему скажу: необходимо создать группу стран для мирных переговоров».



Как поясняет издание, позиция Бразилии по украинскому конфликту осложняется её зависимостью от российских удобрений. Москва обеспечивает приблизительно четверть бразильского импорта удобрений, которые имеют решающее значение для огромной сельскохозяйственной отрасли этой южноамериканской страны.