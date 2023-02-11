NYTimes: Бразилия не собирается поставлять оружие Киеву, несмотря на давление Вашингтона

18:19
Полковник Макгрегор: Вашингтон исчерпал запасы ракет для Киева
Ресурсы Соединённых Штатов и их партнёров, которые снабжают Украину боеприпасами, стремительно сокращаются.
18:18
Боевики ВСУ обстреляли Макеевку
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что боевики ВСУ обстреляли Макеевку.
18:17
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Оберхофе.
18:12
Агент рассказал, что Влашич хочет остаться в «Торино»
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, рассказал о будущем своего подопечного.
18:06
МЧС России: в Сирию будет доставлена дополнительная партия гуманитарной помощи
Статс-секретарь, замглавы МЧС Алексей Серко сообщил, что дополнительная партия гумпомощи будет доставлена спасателями России в Сирию после землетрясения.
18:05
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
Российский блогер Хасбик поздравил российского бойца ММА Ислама Махачева с победой над австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284.
18:04
В турецкой провинции Хатай древняя мечеть разрушилась из-за землетрясения
Мечеть Хабиб-и-Неджар в турецкой провинции Хатай разрушилась во время землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
17:55
Welt: в бундестаге призвали к созданию панъевропейской модели танка для поставки Киеву
Глава комитета бундестага Германии по внешней политике Михаэль Рот заявил о необходимости создать панъевропейскую модель танка — наследника немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, который можно было бы поставить Украине.
17:55
Аликин был удивлён словами Фуркада о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям
Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал слова француза Мартена Фуркада о допуске россиян на международные турниры.
17:50
Рожков: уважаю Фуркада за то, что смело поддержал россиян и белорусов
Чемпион мира 2000 года Сергей Рожков прокомментировал слова француза Мартена Фуркада о допуске россиян на международные турниры.
17:45
Минфин России предлагает предоставить налоговый кредит нефтедобытчикам на Ямале
Министерство финансов подготовило поправки в Налоговый кодекс России, в которых в том числе предлагается предоставить налоговый кредит добывающим углеводороды на Ямале компаниям.
17:36
Bloomberg: ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд
Землетрясения нанесли экономике Турции ущерб в размере $84 млрд.
17:32
Сборная России стала победителем турнира «Кубок легенд»
Сборная России стала победителем футбольного турнира «Кубок легенд».
17:31
Кабулов намерен обсудить с властями Афганистана запрет на обучение для женщин
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в интервью изданию The Week, что намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам учиться.
17:26
Источник: «Рейнджерс» готов обменять форварда Кравцова
Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов доступен для обмена.
17:20
Американский разведчик Риттер предсказал усиление России после конфликта на Украине
Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира.
17:14
Драчёв назвал пустыми слова Фуркада о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший депутат Госдумы Владимир Драчёв прокомментировал слова француза Мартена Фуркада о допуске россиян к участию в международных турнирах.
17:12
МЧС России завершило спасательную операцию в Сирии
МЧС России завершило спасательную операцию в Сирии после землетрясения, продолжается гуманитарная.
17:10
Путин встретится с лидерами парламентских партий на следующей неделе
Российский лидер Владимир Путин встретится с лидерами парламентских партий на следующей неделе.
17:07
Васильев назвал лицемерием слова Баха о недопустимости вмешательства правительств в спорт
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
17:03
Число жертв землетрясений в Турции превысило 29 тысяч
Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 29 605.
17:01
La Gazetta dello Sport: «Реал» рассмотрит подписание Фирмино свободным агентом на замену Бензема
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино попал в сферу интересов мадридского «Реала».
16:58
В МИД Турции выразили надежду на устранение разногласий с Грецией путём диалога
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил греческого коллегу Никоса Дендиаса за помощь в ликвидации последствий землетрясений и выразил надежду на устранение разногласий через диалог.
16:55
Банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму более $19 млрд
Банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 млрд франков (более $19 млрд).
16:50
Тарасова считает, что правительства не могут не прислушиваться к заявлениям Баха
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
16:48
Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясений
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлётно-посадочной полосы, повреждённой землетрясением.
16:48
Леандро Фернандес считает, что Захарян способен играть в одной из европейских лиг
Олимпийский чемпион 2004 года в составе сборной Аргентины Леандро Фернандес высказал мнение, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну стоит уехать играть в Европу.
16:44
Киргизские спасатели вытащили из-под завалов в Турции мальчика и беременную женщину
Сотрудники МЧС Киргизии в Турции спасли из-под завалов в Турции семилетнего мальчика и беременную женщину, прождавших помощь шесть дней.
16:39
Гол Бийола не помог «Удинезе» победить «Сассуоло» в чемпионате Италии
«Удинезе» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
16:38
Хрюнов заявил, что с удовольствием посмотрел бы реванш Махачева и Волкановски
Промоутер Владимир Хрюнов оценил победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.
16:36
Основой нового кабмина Молдавии станут прежние министры
Депутат парламента от правящей молдавской партии «Действие и солидарность» Раду Мариан заявил в эфире телеканала TV8, что основой нового кабмина Молдавии станут прежние министры.
16:30
«Роскосмос» опубликовал фото пострадавшего от землетрясений аэропорта Хатай
«Роскосмос» показал снимок из космоса, на котором запечатлён пострадавший в результате землетрясения аэропорт Хатай.
16:27
Монсон: если Махачев продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим
Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.
16:26
Пушков заявил, что приём Украины в НАТО поставит альянс на грань войны с Россией
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с Россией.
16:25
Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону
Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира в немецком Оберхофе.
16:19
Кабмин предложил ограничить скидку на Urals при налогообложении $34 с апреля и $25 с июля
Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти Urals при расчёте налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход.
16:17
Лавров заявил, что от происходящего на Украине экономически выигрывают лишь США
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», посвящённого теме «Россия и мир», заявил, что от происходящего на Украине экономически выигрывают лишь США.
16:15
Усман Нурмагомедов поздравил Махачева с победой над Волкановски на UFC 284
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Усман Нурмагомедов высказался о победе соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.
16:12
Дзюба дебютирует в стартовом составе «Локомотива» в контрольном матче с «Уралом»
«Локомотив» назвал стартовый состав команды на учебно-тренировочный матч с «Уралом» в ОАЭ.
16:11
Зайцева — о словах Фуркада: может быть, действительно голос разума проснулся
Экс-биатлонистка Ольга Зайцева отреагировала на слова француза Мартена Фуркада о допуске россиян на международные турниры.
16:09
У побережья китайской провинции Шаньдун обнаружили неопознанный летающий объект
У берегов китайской провинции Шаньдун обнаружили неопознанный летающий объект, пишет газета Global Times.
16:07
Сийярто: ЕП — одна из самых коррумпированных в мире организаций
Европейский парламент является одной из самых коррумпированных организаций в мире, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
16:07
Кабулов заявил о стремлении Запада разрушить проект «Один пояс — один путь»
Директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью индийскому журналу The Week заявил о стремлении Запада разрушить проект «Один пояс — один путь».
15:57
Валиева рассказала, кого считает своими кумирами в фигурном катании
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева назвала своих кумиров.
15:56
В Турции арестовали 57 человек по обвинению в мародёрстве после землетрясений
В Турции арестовали 57 человек по обвинению в мародёрстве в регионах, которые пострадали от землетрясений.
15:54
Чепиков — о заявлении Фуркада в поддержку российских атлетов: очень неожиданно
Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал слова француза Мартена Фуркада по поводу допуска российских спортсменов на международные турниры.
15:53
Дубль Зернова помог «Металлургу» обыграть «Сибирь»
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15:52
Лавров раскритиковал США и Запад за неуважение принципа равноправия
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном» раскритиковал США и их западных партнёров за отсутствие уважения к принципу равноправия.
15:49
Представитель Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке футбольного клуба из Бразилии
Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что российский бизнесмен собирается купить бразильский футбольный клуб.
15:46
Бабиков: хорошо, что Фуркад не объединяет всех под одну гребёнку
Золотой призёр чемпионата мира по биатлону Антон Бабиков прокомментировал слова француза Мартена Фуркада по поводу допуска российских спортсменов на международные турниры.