Le Monde: «огромный ущерб для окружающей среды» — экологи осудили затопление старого авианосца в водах Атлантики

Французский авианосец Foch был затоплен в Атлантическом океане по распоряжению бразильских властей после долгих лет скитаний по морю, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, судно было куплено Бразилией в 2000 году, однако из-за своего обветшалого состояния так и не смогло найти безопасного порта, что вынудило страну принять решение о его затоплении. Эта операция вызвала возмущение экологических ассоциаций из-за содержащихся на корабле ядовитых материалов, передаёт газета.

Французский авианосец Foch был затоплен в Атлантическом океане после многих лет скитаний и поворотов в его судьбе, сообщает Le Monde. «Запланированное и контролируемое затопление произошло поздно вечером в пятницу» примерно в 350 км от побережья Бразилии, на глубине «около пяти тысяч метров», говорится в заявлении ВМС Бразилии. Ранее на этой неделе власти страны решили, что другого выхода нет, учитывая сильно ухудшившееся состояние этого старого судна длиной 266 м.

Построенный в конце 1950-х годов на западе Франции авианосец Foch в течение 37 лет стоял на вооружении французского флота, прежде чем был куплен в 2000 году Бразилией, которая переименовала его в «Сан-Паулу». Долгое время корабль странствовал по морю в поисках безопасного порта. Из-за его ветхости и ряда проблем, связанных с пожаром на борту в 2005 году, а также из-за того, что его модернизация обошлась бы слишком дорого, Бразилия решила отказаться от судна. Верфь Sok Denizcilik приобрела его для сдачи на металлолом в апреле 2021 года, но угрожала отказаться от покупки, если не найдёт порт для размещения авианосца.

В июне 2022 года корабль получил разрешение бразильских властей на отправку в Турцию для демонтажа. Но в конце августа турецкие природоохранные власти дали понять, что в их стране корабль уже не ждут. Бразилия заставила судно, находившееся в проливе Гибралтар, развернуться, но не дала ему разрешения на заход в порт, несмотря на обнаруженное «ухудшение повреждений» корпуса.

Как напоминает издание, две недели назад бразильский военно-морской флот объявил, что взял на буксир старый авианосец в Атлантическом океане. До этого его буксировало голландское судно от имени турецкой верфи Sök Denizcilik. Представители ВМФ предупредили, что, учитывая его ухудшающееся состояние и «высокий риск», который он представляет для окружающей среды, его возвращение в порт или территориальные воды Бразилии не будет разрешено.

«Учитывая риски, связанные с буксировкой, и по причине износа корпуса... единственное решение — перестать поддерживать судно на плаву, потопив его контролируемым образом», — пояснили представители военно-морского флота в совместном заявлении с Министерством обороны Бразилии.

Федеральная прокуратура Бразилии, которая пыталась остановить операцию путём многократных обращений в суд, предупредила о последствиях этого решения, подчеркнув, что авианосец «в настоящее время содержит 9,6 тонны асбеста, вещества с потенциальным токсичным и канцерогенным действием, а также 644 тонны краски и других опасных материалов». По словам ведомства, существует «риск серьёзного экологического ущерба... в частности, из-за повреждения корпуса».

Сигнал тревоги поступил и от экологических ассоциаций, таких как Greenpeace, Sea Shepherd и Basel Action Network, осудивших «нарушение трёх международных договоров» в области окружающей среды. Как предупредили экологи в совместном заявлении, это затопление принесёт «огромный» ущерб, а также последствия для морской флоры и фауны и прибрежных поселений.

Тем не менее судья федерального суда штата Пернамбук счёл отказ от операции по затоплению «бесполезным», учитывая «неизбежность самопроизвольного затопления корпуса, которое не пошло бы на пользу окружающей среде и могло поставить под угрозу жизнь экипажа, участвовавшего в буксировке». Таким образом, судья санкционировал операцию, хотя и назвал её «трагическим и прискорбным» решением.