«Безрассудно и трусливо» — Intercept о приравнивании «российского вмешательства» к 11 сентября Вслед за обвинениями в отношении россиян во «вмешательстве» в американские выборы многие представители политической элиты и влиятельных СМИ США стали приравнивать эту «атаку» к нападению на Пёрл-Харбор и терактам 11 сентября. Однако, как подчёркивает Гленн Гринвальд из The Intercept, бросая громкие фразы и требуя «наказания» для Москвы, эти личности избегают конкретики, и это наиболее «безответственно». 21 февраля 2018 Intercept

Intercept: кандидата в сенат США Челси Мэннинг назвали проектом Кремля В сенат США баллотируется Челси Мэннинг, которая ранее была мужчиной под именем Брэдли Мэннинг, передала WikiLeaks секретные военные документы и отсидела за это в тюрьме семь лет. Однако, как пишет журналист Гленн Гринвальд в The Intercept, её конкуренты-демократы, чтобы опорочить имя Челси, обвинили её в том, что выдвижение женщины-трансгендера на выборах в США — это план Кремля. 17 января 2018 Intercept

Intercept вскрыл очередную русофобскую ложь: не пора ли начать сомневаться? За антироссийскими статьями стоят заявления американских чиновников, не подкреплённые доказательствами, утверждает постоянный автор The Intercept Гленн Гринвальд. Именно поэтому большая часть нашумевших историй последнего времени не выдерживает критики. Автор призывает коллег усилить бдительность, начать сомневаться в источниках и собирать доказательства для своих статей. 29 сентября 2017 Intercept

Intercept: западные СМИ не любят Трампа за подрыв их пропаганды Автор статьи для The Intercept Гленн Гринвальд считает, что американские СМИ, жёстко раскритиковавшие недавнюю встречу президента Трампа со своим египетским коллегой, лгут или не владеют достаточной информацией. По мнению Гринвальда, поддержка и вооружение диктаторских режимов — основа внешней политики США, а Трамп просто отказывается от пропаганды, которой занимаются американские СМИ. 5 апреля 2017 Intercept

Intercept: постпредом при НАТО Трамп выбрал «воинствующего критика России» Новым постоянным представителем США при НАТО может стать бывший пресс-секретарь миссии Соединённых Штатов при ООН и «воинственно настроенный критик России», сообщает The Intercept. Комментируя это возможное назначение, издание отмечает, что Дональд Трамп под давлением критических заявлений о его слишком мягкой позиции по отношению к Москве «бросается из одной крайности в другую». 9 марта 2017 Intercept

Intercept: в отличие от Сноудена разоблачителям Трампа тюрьма не грозит После того как советник Трампа Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку из-за скандала с утечкой его переговоров, почти никто не призвал к началу уголовного расследования в отношении лиц, разгласивших секретные сведения. Как считает американский писатель, адвокат и журналист Гленн Гринвальд, в США уже давно работает политика двойных стандартов: яростные обличители Сноудена и Меннинга теперь говорят о «благородном поступке» неизвестных разоблачителей. 16 февраля 2017 Intercept

Intercept: американские СМИ тиражируют ложь о России, а опровержений не замечают Когда американские издания публикуют непроверенные, но громкие статьи о российской угрозе, их охотно перепечатывают другие СМИ и журналисты, но если их сведения оказываются ложными, то до аудитории эта информация доходит с трудом, пишет Гленн Гринвальд в The Intercept. По его словам, масс-медиа скорее станут демонизировать нового иностранного врага, чем адекватно оценивать исходящую от него угрозу. 6 января 2017 Intercept

Intercept: Российский телеканал не так уж и любит Дональда Трампа После интервью, которое кандидат в президенты США Дональд Трамп дал каналу RT America, ведущие американские СМИ в один голос заговорили о том, что российские власти пытаются обеспечить республиканцу победу на выборах и что российский канал вообще «души в нем не чает». Но в действительности все обстоит не совсем так, пишет Intercept: RT America порой критикует Трампа даже больше, чем все остальные американские каналы. 14 сентября 2016 Intercept

Intercept: Почему Барак Обама постоянно идет на уступки Владимиру Путину За годы холодной войны граждане США привыкли видеть в России заклятого врага, пишет Intercept. Американские политики до сих пор используют ярлык «агента Кремля», чтобы избавляться от оппонентов и набирать политический капитал, отмечает автор статьи Гленн Гринвальд. Однако один человек отказывается следовать этому тренду - нынешний президент США Барака Обама. 10 сентября 2016 Intercept

Intercept: «Русская угроза» стимулирует военную промышленность США «Военная угроза» со стороны России и события на Украине дают мощный толчок для развития американской военной промышленности, отмечает The Intercept. Несмотря на то, что военный бюджет США многократно превосходит Россию, «бряцание оружием» Москвы стало «стандартным аргументом» для американских производителей оружия, когда они предлагают свои услуги Пентагону, пишет издание. 20 августа 2016 Intercept