Intercept: трагедия Газы должна остаться кровавым пятном на наследии Байдена

Израиль усилил бомбардировки Газы. Были нанесены удары по нескольким больницам, сотни тысяч мирных жителей покинули свои дома. Когда Джо Байдена спросили о шансах на прекращение огня, он отрезал: «Нет! Без вариантов», сообщает Intercept. Такая безоговорочная поддержка Байденом любых действий Израиля не является чем-то новым. В течение 50 лет он последовательно поддерживал антипалестинскую политику Израиля.

На прошлой неделе Израиль усилил бомбардировки Газы. Были нанесены удары по нескольким больницам, сотни тысяч мирных жителей покинули свои дома. Когда Джо Байдена спросили о шансах на прекращение огня, он отрезал: «Нет! Без вариантов», сообщает Intercept.

На сегодняшний день число погибших палестинцев уже превысило 11 тыс. человек, из них 5 тыс. детей. Однако Байден продолжает поддерживать своего «прекрасного друга» Биньямина Нетаньяху в его войне на уничтожение, время от времени ограничиваясь формулировками о «гуманитарных паузах», констатирует издание.

В пятницу Энтони Блинкен прокомментировал происходящее в Газе. «Слишком много палестинцев было убито, слишком многие пострадали за последние недели, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда и максимально увеличить оказываемую им помощь», — цитирует слова госсекретаря Intercept.

Однако его слова идут вразрез с действиями администрации Байдена, которая направляет оружие, оказывает разведывательную и политическую поддержку Израилю. Более того, на прошлой неделе Соединённые Штаты проголосовали против резолюции ООН 145-7, призывающей к «немедленному и полному прекращению всех поселенческой деятельности Израиля на всей оккупированной палестинской территории».

В крупнейших городах мира прошли массовые акции протеста против действий Израиля. Подобных масштабов не было со времён вторжения в Ирак в 2003 году. Тем временем Нетаньяху регулярно появлялся в американских СМИ, проводя параллели между борьбой с ХАМАС и Второй мировой войной.

«Без этого ни у кого из нас нет будущего. И это не только наша война, но и ваша война тоже. Это битва цивилизации против варварства», — цитирует издание его слова в эфире CNN. «И если мы не победим здесь… Ближний Восток падёт. Европа будет следующей. Вы будете следующими».

По мнению Intercept, Нетаньяху нагло пользуется горем израильтян после внезапного нападения ХАМАС 7 октября. Согласно последним данным, в результате скоординированных атак этой организации погибло 846 мирных жителей, 276 израильских солдат и 44 сотрудника полиции. Кроме того, 240 человек, среди них пожилые люди и младенцы, были захвачены боевиками в заложники.

Однако некоторые члены семей жертв и родственники заложников стали одними из самых ярых критиков правительства Нетаньяху. Кто-то высказывается против массированных ударов по Газе. Однако все эти голоса заглушаются сторонниками войны в освещении западных СМИ.

«Я умоляю вас, я умоляю также моё правительство, а также пилотов и солдат, которых, возможно, призовут отправиться в Газу. Не соглашайтесь. Защищайте территорию вокруг сектора Газа, но не соглашайтесь идти и убивать невинных людей», — цитирует издание Ноя Кацмана, чей брат Хаим был убит 7 октября в кибуце.

Родители Маон Илон также были убиты в тот день. «Сегодня Израиль повторяет старую ошибку, которую он совершал много раз в прошлом веке. Мы должны остановить это. Месть не вернёт к жизни моих родителей. Она также не вернёт к жизни других убитых израильтян и палестинцев. Это приведёт к обратному результату. Это приведёт к большему количеству жертв. Это принесёт больше смертей».

Однако, отмечает Intercept, Байден поставил под сомнение масштабы трагедии мирных жителей Газы и открыто выступил в защиту планов Нетаньяху. По словам американского президента, позиция США сводится к тому, что коллективное наказание палестинцев за действия ХАМАС попадает под понятие «самооборона».

Израильские чиновники открыто описали программу этнических чисток палестинцев, провозгласив «накбу Газы», угрожали, что Бейрут будет следующим в очереди, называли больницы и машины скорой помощи «законными военными целями», а журналистов — «соучастниками преступлений против человечности». После 7 октября в Газе погибло уже более 100 сотрудников ООН, по крайней мере 40 журналистов, а также каждый 200-й палестинец. Но и это не ослабило поддержку США.

В воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время эфира на CNN так ответил на вопрос, соблюдает ли Израиль правила ведения войны. «Я не собираюсь сидеть здесь и играть роль судьи или присяжных в этом вопросе. Что я собираюсь сделать, так это изложить принцип Соединённых Штатов по этому вопросу, а он очень прост: Израиль имеет право, более того, обязанность защищать себя от террористической группировки», — цитирует издание политика.

Тем временем США увеличили поставки оружия своему союзнику, а Байден предложил выделить дополнительную военную помощь в размере $14,5 млрд.

По мнению Intercept, и Байден, и его советники, скорее всего, замечают растущее недовольство действиями Израиля внутри Соединённых Штатов, за рубежом и даже внутри администрации. Именно поэтому они приняли риторику о намерении смягчить тактику Израиля.

В понедельник после нескольких дней бомбардировок больниц Газы Байден наконец отреагировал на просьбы международных врачей и гуманитарных организаций. «Больницы должны быть защищены. Я надеюсь и ожидаю, что действия по отношению к больницам будут менее интрузивными», — заявил президент в ответ на вопрос журналиста.

Однако издание уверено, что Белый дом лишь делает вид, что обеспокоен гибелью гражданского населения, при этом скрывая свою роль главного союзника Израиля, а соответственно, и пособника этой бойни.

Байден давно на политической арене. Дольше, чем любой другой американский политик. В течение 50 лет он последовательно поддерживал антипалестинскую политику Израиля. По мнению Intercept, наследие Байдена должно быть навеки связано с именами погибших детей Газы, тысячи из которых погибли за последние несколько недель при попустительстве и военной поддержке США.

Карьера Джо Байдена в сенате США началась накануне арабо-израильской войны 1973 года, когда он направился на встречу с премьер-министром Израиля Голдой Мейр. Позже он назвал её «одной из самых важных встреч, которые у меня когда-било были в жизни».

Затем, напоминает издание, в течение последующих лет он действовал как один из самых ярых пропагандистов израильской политики, часто защищая непропорциональное применение Израилем силы. «Если бы не было Израиля, Соединённым Штатам пришлось бы изобрести Израиль для защиты своих интересов в регионе», — приводит Intercept слова Байдена во время выступления в сенате в 1986 году.

Он часто называет себя «лучшим католическим другом Израиля». В 2016 году, будучи вице-президентом США, Байден совершил официальный визит в Израиль. Нетаньяху осыпал американского гостя похвалами: «Народ Израиля считает семью Байден частью нашей семьи. Я хочу поблагодарить вас лично… за нашу личную дружбу, которая длится более 30 лет. Мы знаем друг друга очень давно. Мы прошли через множество испытаний и невзгод. И у нас есть прочная связь, которая отражает связь между нашими народами».

В доказательство безусловной приверженности Байдена любым действиям Израиля Intercept приводит в пример историю из 1982 года в начале израильского вторжения в Ливан, которая сейчас кажется ужасающе пророческой.

На закрытой встрече комитета сената по международным отношениям с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином шла речь о непропорциональном применении Израилем силы, включая использование кассетных бомб против гражданского населения. По словам Бегина, Байден «поднялся и произнёс очень страстную речь» в защиту вторжения.

Позже Бегин признался журналистам, что был шокирован, когда Байден «сказал, что пошёл бы дальше, чем это сделал Израиль, добавив, что он будет решительно противостоять любому, кто попытается вторгнуться в его страну, даже если это будет означать убийство женщин и детей».

Бегин заверил, что постарался дистанцироваться от таких заявлений и ответил Байдену: «Нет, сэр! Важно быть внимательным. Согласно нашим ценностям, запрещено причинять вред женщинам и детям, даже на войне. Иногда есть жертвы среди гражданского населения. Но стремиться к этому запрещено. Это краеугольный камень человеческой цивилизации — не причинять вреда мирным жителям».

В 90-х годах Байден укрепил свою репутацию главного сенатора по внешней политике. Тогда, напоминает издание, он часто помогал продвигать законодательство и финансовые пакеты Израилю. По мнению правозащитных групп, такие действия препятствовали усилиям по установлению прочного мира.

Именно Байден был одним из первых сторонников переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Ещё в 1995 году он помог принять резолюцию, призывающую к его переносу. Несмотря на многочисленные возражения, что это навредит палестино-израильским мирным переговорам, Байден сказал: «Если делать меньше, значит, играть на руку тем, кто приложил бы все усилия, чтобы лишить Израиль всех атрибутов государственности».

В 2001 году, когда администрация Буша-младшего подвергла критике политику Израиля по уничтожению подозреваемых палестинских активистов, Байден выступил с защитой права Израиля совершать такие убийства. Более того, он даже упрекнул тогдашнего президента за то, что тот позволил себе критиковать Израиль публично. «Моё мнение всегда заключалось в том, что разногласия между Израилем и Соединёнными Штатами должны обсуждаться в частном порядке, а не публично», — цитирует его издание.

В 2006 году Байден приветствовал авиаудары Израиля по Газе и Южному Ливану. По его мнению, израильтяне «в обоих случаях… поступили правильно». «Я нахожу это захватывающим. Люди говорят о том, не зашёл ли Израиль слишком далеко? Никто не говорит о том, оправдан ли Израиль в первую очередь… Я думаю, это второстепенный вопрос, зашёл ли Израиль слишком далеко».

Байден заявлял, что его «единственная критика в адрес израильтян заключается в том, что они не очень хороши в связях с общественностью», пишет издание. На пресс-конференции 2006 года он сравнил нападения Израиля на Газу и Ливан с вторжением США в Афганистан после событий 11 сентября.

«Это немного похоже на то, что было у нас, когда мы отправились в Афганистан. Мы отправились в Афганистан, помните, мы случайно уничтожили свадебную вечеринку? Помните, мы уничтожили… этими очень сложными ракетами, которые у нас были, мы случайно убили несколько гражданских? Была ли когда-нибудь война более оправданной, чем наше вторжение в Афганистан? Я не могу вспомнить ни одной войны со времён Второй мировой, которая была бы более оправданной. И всё же погибли невинные люди, когда мы пытались защищать американские интересы», — цитирует Байдена Intercept.

По приблизительным оценкам ЮНИСЕФ, во время конфликта Израиля с Ливаном в 2006 году погибло более 1000 человек, 30 процентов жертв составили дети.

В 2010 году группа, состоявшая в основном из турецких активистов, попыталась доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Израильские военные нанесли удар по судну с гуманитарной помощью, в результате чего погибли девять человек, среди них — один гражданин США. Это происшествие вызвало международный резонанс и ухудшение отношений между Турцией и Израилем.

Однако и здесь Байден был на стороне Израиля. В телевизионном интервью он назвал действия израильских военных «законными», а организаторы поставок помощи могли бы высадится в другом месте. «Израиль имеет право сказать: «Я не знаю, что на том корабле».

В 2014 году в результате операции Израиля в Газе погибло более 2000 палестинцев, Байден хвастался тем, что администрация Обамы «стойко защищала право Израиля на самооборону».

После страшных скоординированных нападений ХАМАС на Израиль 7 октября Байден выступил в защиту массовых ударов по сектору Газа и ускорил поставки вооружений своему ближневосточному союзнику. При этом он назвал своё предложение о дополнительной военной поддержке «беспрецедентной приверженностью безопасности Израиля, которая усилит качественное военное превосходство Израиля».

По мнению Intercept, нынешний ближневосточный кризис укрепил репутацию Байдена как одного из главных американских защитников любых действий Израиля, включая непропорциональные нападения на беззащитное гражданское население. При этом, напоминает издание, целый ряд американских законов и международных договоров запрещают поддержку деятельности, направленной на геноцид, и неспособность предотвратить его.

Среди них закон о реализации конвенции о геноциде, вступивший в силу в 1988 году. Кто его продвигал? Сенатор Джо Байден.

В понедельник в федеральный суд был подан иск от имени палестинцев в Газе с требованием заблокировать предоставление администрацией Байдена дальнейшей военной помощи Израилю. В иске указаны имена Байдена, Блинкена и Ллойда Остина.

«Они продолжают оказывать как военную, так и политическую поддержку продолжающейся кампании геноцида Израиля, не проводя при этом никаких красных линий», — приводит издание слова юриста Кэтрин Галлахер. «Они не выполнили свой… долг использовать свою значительную власть, чтобы положить конец этому ужасу».

По мнению Intercept, ужасы последних недель, совершённые при содействии Соединённых Штатов, должны остаться кровавым пятном на политической карьере и наследии Байдена.