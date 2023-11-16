Intercept: трагедия Газы должна остаться кровавым пятном на наследии Байдена
В Южно-Сахалинске участников специальной военной операции сначала не пустили в бар, а после обстреляли из газового пистолета, рассказал RT друг военнослужащих.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Словакия намерена выступить против включения российского ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций Запада в отношении России. Такое заявление сделал глава словацкого МИД Юрай Бланар.
Украинская армия получила приказ не эвакуировать раненых бойцов с левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в результате детонации дрона-камикадзе в посёлке Горьковском.
Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведёт бой с кубинцем Ласаро Альваресом за первый профессиональный титул Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении российских граждан.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, что команда Армении не сможет выйти на чемпионат Европы 2024 года.
Российский актёр Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет.
Российская компания «Газпром» приступила к отбору газа из своих подземных хранилищ на фоне сезонного понижения температуры воздуха в России.
Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение касательно матча сборной России и Кубы.
Вооружённые силы Украины нанесли четыре удара из реактивных систем залпового огня «Град» по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран прибывают со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии на самокатах.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.
Один человек погиб в результате пожара квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Английская премьер-лига (АПЛ) может применить дополнительные санкции к «Эвертону» за нарушение правил финансового фейр-плея.
В убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске (Красноярский край) подозревают его друга-ровесника, сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень в Тюменской области.
Французский фигурист Кевин Аймоз назвал невероятной произвольную олимпийскую программу россиянки Камилы Валиевой под «Болеро».
Подразделения Вооружённых сил России продвинулись в районе железнодорожной станции Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщила Военная хроника.
Иностранные наёмники из заградотрядов украинской армии расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых военнослужащих Вооружённых сил Украины, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев высказал мнение, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич является лучшим специалистом РПЛ по итогам первого круга.
Фрегат «Адмирал Григорович» ВМФ России совершил деловой заход в Алжир в рамках средиземноморского похода, заявило российское Министерство обороны.
Фигуристка Майя Хромых высказалась о выступлении в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.
Три человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинской армии на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Российские граждане провели митинг возле здания финского парламента в Хельсинки против закрытия четырёх контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии.
В службе коммуникаций РФС рассказали об ожиданиях на товарищеском матче России и Кубы.
«Металлург» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе Петра Гуменника в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.
«Динамо» объявило стартовый состав на матч с медиаклубом 2DROTS.
Вооружённые силы России взяли под свой контроль центр села Андреевка в ДНР, в ходе штурма украинская армия лишилась почти целой бригады в 2,5 тыс. человек.
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор пропустит из-за травмы 2,5 месяца.
Второй запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился неудачей, заявили в американской компании SpaceX.
По меньшей мере 50 человек погибли в результате удара Армии обороны Израиля по школе «Аль-Фахура», расположенной в секторе Газа.
Российская фигуристка Ксения Синицына высказалась о своей победе в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.
«Спартак» обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Астраханской области будут помогать жителям обрушившегося дома забирать свои личные вещи из квартир.
Военный эксперт Даниил Безсонов сообщил, что украинский лётчик в начале специальной военной операции перешёл на сторону военнослужащих Вооружённых сил России и оказывал им помощь, при этом оставаясь на Украине.
Российский боец MMA Александр Гребнев высказался об амбициях Александра Шаблия по поводу чемпионского пояса в лёгкой весовой категории после его победы над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship с космодрома в американском штате Техас.
Российская фигуристка Ксения Синицына победила в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предпринимаемые Азербайджаном шаги выглядят как подготовка к новому вооружённому конфликту.
Министерство энергетики Украины заявило в соцсетях, что объект энергетической инфраструктуры в Одесской области, который минувшей ночью поразил беспилотник, — нефтебаза.
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о позиции Китая по защите интересов российского спорта на международной арене.
Ещё 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, будут переправлены в Москву.
Гидротоннель в 7 км пробурили под Ай-Петри для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны Крымских гор.
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Гребнев высказался о бойцовских навыках соотечественника Александра Шаблия после его победы над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.
У 12-летнего мальчика, чьё тело с признаками насильственной смерти было найдено в Ачинске Красноярского края, на теле были зафиксированы ножевые ранения.
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Гребнев прокомментировал победу соотечественника Александра Шаблия над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.
Россия смогла выстоять, несмотря на усилия западных стран дестабилизировать ситуацию в стране.