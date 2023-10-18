Judging Freedom Оригинал

Скотт Риттер: США годами потворствуют военным преступлениям Израиля

Материал представлен в переводе ИноТВ
В том, что израильские военные разбомбили больницу в секторе Газа, нет ничего необычного, поскольку подобная тактика соответствует доктрине ЦАХАЛ, которая подразумевает насилие в отношении не только боевиков, но и мирных жителей. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. При этом, по его словам, Вашингтон демонстрирует двойные стандарты и не спешит останавливать Тель-Авив, армия которого фактически совершает военные преступления с помощью американского оружия.

До нашего эфира подтвердились сообщения о том, что израильтяне разбомбили главную больницу в секторе Газа и убили 500 человек. Как израильтяне могут это оправдать?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Что ж, в этом нет ничего нового. Израиль проводит политику, которая действует с 2006 года. До этого она была неофициальной, но после войны 2006 года с «Хезболлой», в результате которой израильские военные потерпели поражение, Израиль пришёл к политике, основанной на принципе сдерживания.
 
Она называется политикой «Покоса травы». То есть Израиль отвечает непропорциональным насилием в отношении не только боевиков, но и гражданского населения. Вся идея сводится к тому, чтобы сломить поддержку боевиков со стороны гражданского населения. Поэтому они нападут на них и нанесут огромные потери.
 
Это военное преступление. Это буквальное военное преступление. И в США об этом знали. Мир знал об этом. Израиль опубликовал свою доктрину. Они хвастались ею, но нам просто не хочется об этом думать. То, что произошло в секторе Газа, и то, что происходит сейчас, является частью политики «Покоса травы». А «Покос травы» буквально подразумевает убийство детей, их выбраковку, уничтожение, поэтому они...
 
Речь идёт о военных преступлениях, совершённых с использованием американской военной техники и боеприпасов?
 
СКОТТ РИТТЕР: Совершенно верно. И опять же, при обычных обстоятельствах, если бы какая-то страна использовала так американскую технику, то мы наложили бы на них эмбарго. Мы ввели бы против них санкции. Мы сказали бы им: «Вы не можете этого сделать». Но речь об Израиле, поэтому мы ничего не видим и ничего не слышим.
 
Мы знаем, что делает Израиль. Мы поддерживаем то, что делает Израиль, поэтому любые разговоры в США о сострадании палестинскому населению являются стопроцентной ложью. Мы никогда не симпатизировали палестинцам. Мы всегда придерживались точки зрения и стратегических целей Израиля, даже если они включают в себя политику «Покоса травы».
 
Послушайте, Израиль публиковал эту доктрину. Поищите её в интернете, документы там выложены. Я её не выдумал. И когда вы её прочтёте, то зададитесь вопросом: как такое могло случиться? Потому что мы закрывали глаза на преступления, совершаемые Израилем против палестинцев на протяжении более 70 лет.
 
Дата публикации 18 октября 2023 года.
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источник
Judging Freedom США Северная Америка
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