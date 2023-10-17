Politico: конфликт на Ближнем Востоке показал, что влияние США в регионе ослабло

Попытки США по-прежнему жёстко проводить свою политику в последнее время сталкиваются с реалиями Ближнего Востока, пишет Politico. И факты говорят о том, что Вашингтон пока не может коренным образом повлиять на арабские страны, чтобы они однозначно осудили действия ХАМАС. Стратегия США под руководством Джо Байдена давно воспринимается как произраильская, что также подогревает недовольство в регионе, отмечается в статье.

Интенсивные дипломатические усилия, которые в последнее время предпринимает Америка, пока не смогли повлиять на позицию руководства многих арабских стран на Ближнем Востоке. Прибывший туда госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что пытается предотвратить распространение конфликта за пределы Израиля и сектора Газа. Однако ему пока не удалось убедить арабских лидеров и добиться того, чтобы они однозначно осудили действия ХАМАС, сообщает Politico.



Даже соседние страны, такие как Саудовская Аравия и Египет, не поддержали полностью позицию Вашингтона. И это свидетельствует о том, что стратегия Белого дома не отвечает современным реалиям Ближнего Востока, подчёркивается в статье. Арабские лидеры не намерены однозначно принимать чью-либо сторону, в то время как с продолжением военных действий ситуация продолжает осложняться.



Это также говорит о том, что влияние США в этом регионе ослабевает, поскольку интересы соседних стран часто расходятся с интересами Вашингтона, отмечается в статье. В то время как Россия и Китай тоже активно участвуют в борьбе за влияние на Ближнем Востоке. И на этом фоне однозначная поддержка, которую Вашингтон демонстрирует Израилю, может стать одним из самых больших препятствий на пути к налаживанию отношений с остальными, предупреждает Politico.



Некоторые аналитики даже считают, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в регион может лишь усложнить задачу. «Приезд Байдена станет чётким сигналом о том, что США в этом вопросе на стороне Израиля. Это наверняка разозлит некоторых в арабском мире; но я думаю, что для региона будет важно увидеть: позиция американской администрации непоколебима», — заявил в интервью Politico аналитик из Вашингтона Джонатан Шанцер.



Байден намерен встретиться с некоторыми арабскими лидерами в Иордании, а также посетить Израиль в знак солидарности. Пропалестинские группировки, включая ХАМАС, могут счесть этот визит провокационным. Однако некоторые эксперты уверены, что США рано списывать со счетов.



По их мнению, закулисные переговоры могут оказаться более плодотворными, чем это демонстрируют публичные заявления. Поскольку многие арабские лидеры не хотят публично давать повод для недовольства населению этого региона, где поддержка палестинцев в целом довольно высокая, поясняется в статье.



За последние несколько дней госсекретарь Блинкен уже успел посетить Израиль и шесть арабских стран, причём некоторые из них даже дважды, напоминает Politico. И по его словам, удалось достичь «значительного консенсуса» по некоторым ключевым вопросам, включая стремление предотвратить перерастание конфликта между Израилем и ХАМАС в более масштабную региональную войну.



Также Блинкен заявил, что существует общее желание защитить мирных граждан и найти возможность «предоставить палестинцам в секторе Газа помощь, в которой они нуждаются, и мы очень много над этим работаем». Однако все попытки США убедить Египет открыть пограничный переход, чтобы позволить палестинцам с иностранным гражданством покинуть сектор Газа, пока не увенчались успехом, говорится в статье.



Власти Египта при этом обвиняют Израиль в том, что его бомбардировки и другие действия мешают отправлять гуманитарную помощь для нуждающихся палестинцев в секторе Газа. Каир также с большой осторожностью относится к любым предложениям принять палестинских беженцев, поскольку опасается, что Израиль затем не позволит им вернуться, как уже случалось ранее, поясняется в статье.



В то же время, по сообщениям из неназванных дипломатических источников, США и другие иностранные официальные лица провели ряд закулисных переговоров, чтобы убедить Израиль отменить первоначальное 24-часовое предупреждение о срочной эвакуации всех жителей из северной части сектора Газа. Блинкен также объявил во вторник в Тель-Авиве, что США и Израиль «согласились разработать план, который позволит гуманитарной помощи, поступающей от стран-доноров и многонациональных организаций, достичь гражданского населения в секторе Газа».



Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер также заявил, что Блинкен продолжит активную работу в этом направлении. «Он продолжит свои интенсивные дипломатические усилия, чтобы гарантировать, что Израиль сможет защитить себя и предотвратить расширение конфликта, позволяя фактам говорить самим за себя», — подчеркнул Миллер.



Но к разочарованию администрации Байдена, арабские страны либо проявляют большую сдержанность, либо вообще молчат, когда дело доходит до публичного осуждения ХАМАС, отмечается в статье. Хотя нападение палестинских боевиков привело к массовым жертвам, в то же время в результате действий Израиля также погибли тысячи палестинцев.



Кроме того, израильская блокада привела к острой нехватке воды, топлива и электричества, усиливая беспокойство по поводу судьбы 2,2 млн мирных жителей в секторе Газа. Уже сейчас на фоне многочисленных израильских авиаударов сотни тысяч палестинцев оказались без крова. И мало кто верит, что Вашингтон сможет или захочет попытаться остановить планируемое Израилем наземное вторжение военных сил в сектор Газа, пишет Politico.



В последние дни Байден отошёл от однозначной поддержки Израиля, с которой он выступил сразу после обострения конфликта, и также начал выражать опасения в отношении защиты палестинского гражданского населения. Однако администрацию Байдена и Соединённые Штаты в целом уже давно считают гораздо более произраильскими, чем пропалестинскими, что усиливает недовольство их политикой в регионе, подчёркивается в статье.



Следует также учитывать, что некоторые из арабских правительств имеют давние исторические связи с группировкой ХАМАС. И их лидеры прекрасно понимают, что многие жители арабских стран также решительно выступают в поддержку палестинцев, отмечает Politico. Об этом свидетельствует и довольно резкий приём, который получил Блинкен в таких странах, как Египет и Саудовская Аравия. Также появились сообщения о том, что саудовцы приостанавливают поддерживаемые США переговоры о нормализации дипломатических отношений с Израилем.



Как считает Халед Эль-Гинди, аналитик из Института Ближнего Востока в Вашингтоне, Байден начал менять тон своих высказываний слишком поздно. Поэтому арабский мир по-прежнему реагирует именно на те заявления, которые Белый дом сделал в самом начале: «Заявления о сдерживании должны были быть сделаны в режиме реального времени, иначе они бессмысленны», — подчеркнул он.



Тем не менее некоторые арабские официальные лица поддерживают дипломатические усилия США, хотя и признают, что может пройти время до появления результатов, говорится в статье. «Я не сомневаюсь, что без американского руководства мы оказались бы в гораздо более тяжёлом положении. Сейчас цель — остановить кровь, и хотя на рану уже наложили лейкопластыри, она ещё слишком глубокая», — заявил в интервью Politico неназванный арабский дипломат.