JF: не в силах контролировать поставки своего оружия, США теперь невольно спонсируют ХАМАС

США, сами того не осознавая, являются поставщиком оружия номер один для ХАМАС, уверены бывшие сотрудники ЦРУ Ларри Джонсон и Рэй Макговерн. В интервью Judging Freedom они объяснили, что американские власти никогда не утруждали себя элементарными положениями о проверке поставок оружия. Из-за своего пренебрежительного отношения США теперь невольно спонсируют ХАМАС.

Как ХАМАС смог заполучить американское оружие, Ларри?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Есть несколько вариантов. С чёрного рынка с Украины, от талибов* через Афганистан — оружие, которое мы там бросили, или от палестинской администрации. Я разговаривал со своим другом, у которого очень тесные связи с израильской разведкой, и он сказал, что, судя по тому, что он видел до сих пор, эти винтовки поступили из Палестины. Получается, это мы дали оружие палестинской администрации, и, так или иначе, они нашли ему применение. Меня цитировали по этому поводу, в некоторых аспектах цитировали неправильно, но мы можем утверждать со стопроцентной уверенностью: Соединённые Штаты, вероятно, невольно являются поставщиком оружия номер один для ХАМАС.

Как вы думаете, могла ли часть оружия попасть в руки ХАМАС через чёрный рынок с Украины, Рэй?

РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-сотрудник ЦРУ: Я не знаю, но полагаю, что это возможно, даже вполне вероятно, поскольку никакого реального контроля или надзора за поставками оружия не было. Потому что люди из конгресса, которые одобрили это решение, не захотели включить в него элементарные положения о проверке того, куда, чёрт возьми, в итоге попадает это оборудование.

Дата выхода в эфир 14 октября 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.