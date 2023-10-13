Экс-аналитик ЦРУ: Украина станет для США пасынком, которому достаются обноски

Война в Израиле отодвинет Украину на второй план, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. По его словам, этот «ненужный пасынок» вряд ли дождётся поставок оружия, потому что у США теперь есть более важные «дети». А то оружие, которое уже было поставлено, в итоге дошло до ХАМАС, а не до Киева, уверен экс-аналитик.

Как этот конфликт в Израиле повлияет на средства и оружие, которые были направлены на Украину?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: На то, что уже было отправлено, возможно, и никак, за исключением того, что часть этого оружия могла быть перенаправлена в ХАМАС. Мы не знаем точно. Проблема в том, что США поставляли оружие на Украину, поставляли оружие палестинской администрации и поставляли оружие в Афганистан, который в итоге бросили. Таким образом, существует как минимум три возможных источника, к которым мог обратиться ХАМАС, чтобы заполучить оружие. Я уверен по крайней мере насчёт некоторых винтовок. Мой друг, который в прошлом тесно сотрудничал с Израилем, сказал мне, что, по их мнению, огнестрельное оружие поступило (в ХАМАС. — ИноТВ) от палестинцев.

А что это будет означать в дальнейшем: Украина будет отодвинута на второй план. Она станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребёнком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним. Поэтому я думаю, что в ближайшие пару месяцев способность Украины даже поддерживать свои позиции в этом конфликте будет значительно ослаблена.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.