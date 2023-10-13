Экс-аналитик ЦРУ: Украина станет для США пасынком, которому достаются обноски
Как этот конфликт в Израиле повлияет на средства и оружие, которые были направлены на Украину?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: На то, что уже было отправлено, возможно, и никак, за исключением того, что часть этого оружия могла быть перенаправлена в ХАМАС. Мы не знаем точно. Проблема в том, что США поставляли оружие на Украину, поставляли оружие палестинской администрации и поставляли оружие в Афганистан, который в итоге бросили. Таким образом, существует как минимум три возможных источника, к которым мог обратиться ХАМАС, чтобы заполучить оружие. Я уверен по крайней мере насчёт некоторых винтовок. Мой друг, который в прошлом тесно сотрудничал с Израилем, сказал мне, что, по их мнению, огнестрельное оружие поступило (в ХАМАС. — ИноТВ) от палестинцев.
А что это будет означать в дальнейшем: Украина будет отодвинута на второй план. Она станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребёнком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним. Поэтому я думаю, что в ближайшие пару месяцев способность Украины даже поддерживать свои позиции в этом конфликте будет значительно ослаблена.
Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.
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