Ресурсы Соединённых Штатов для отправки военной помощи Киеву почти полностью исчерпаны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме. По мнению чиновника, когда речь идёт о финансировании Украины, США находятся «на грани».

В краткосрочной перспективе США могут поддержать как Израиль, так и Украину. Тем не менее такая поддержка не может продолжаться без конца. По мнению представителя администрации Джо Байдена, когда речь идёт о финансировании Украины, США находятся «на грани».

Ранее на Западе были слышны заверения о помоще Киеву «столько, сколько потребуется». Всё указывает на то, что деньги у США скоро закончатся, если только конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств, отмечает SwebbTV.

«В том, что касается финансирования Украины, мы приближаемся к моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи для Киева в размере $200 млн, после чего Кирби подтвердил приверженность США поддерживать Украину. В то же время чиновник подчеркнул, что это не будет продолжаться бесконечно.

Недавно в Евросоюзе выразили сомнение в продолжении поддержки Украины со стороны США и заявили об увеличении размера своей помощи Киеву, который теперь становится «ответственностью ЕС».

По мнению одного из пользователей популярной социальной сети, таким образом США сводят на нет финансирование Киева, а режим Байдена молчаливо признал, что Украина — безнадёжное дело, а Израиль стал удобным выходом из ситуации, резюмирует SwebbTV.