В то время как Соединённые Штаты всё больше становятся похожи на «банановую республику», неразбериха на Капитолийском холме играет на руки президенту России Владимиру Путину, пишет издание Aftonbladet. Среди лояльных Дональду Трампу конгрессменов существует убеждение, что чем больше хаоса будет в Соединенных Штатах — тем больше вероятность возвращения предыдущего президента США в Белый дом. Когда один-единственный член Конгресса способен парализовать всю американскую политическую систему, это свидетельствует о том, что «разложение демократии» зашло слишком далеко.

Соединённые Штаты всё больше становятся похожи на «банановую республику». Когда один-единственный член Конгресса способен парализовать всю американскую политическую систему, основываясь на мотивах личной вендетты, это свидетельствует о том, что «разложение демократии» зашло слишком далеко. Однако хаос в правящих кругах США играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет шведская газета Aftonbladet.

Редко можно встретить более вопиющий пример того, как политическая партия, в данном случае республиканцы, «стреляет себе в ногу». Отставка Кевина Маккарти может иметь опасные последствия, поскольку без действующего спикера работа в Конгрессе США полностью приостановлена, чего ещё ни разу не случалось за всю историю страны. Кроме того, республиканская партия не предоставила какого-либо плана по дальнейшему урегулированию ситуации. Республиканцы и демократы теперь будут вынуждены заново договариваться по поводу продолжения финансирования Украины, и чем это кончится — неясно.

Политическая неразбериха играет на руки президенту России Владимиру Путину, который сейчас «потирает руки» и укрепляет свою веру в то, что когда дело касается украинского конфликта, время — на стороне России. Именно США оказывают львиную долю военной поддержки Киеву, и сокращение объёмов американской помощи напрямую повлияет на дальнейшее развитие событий на поле боя на Украине. Кроме того, это может способствовать активизации пацифистских настроений в Европе, сетует автор статьи.

Доверие американцев к Конгрессу уже низкое, но теперь оно достигнет нового минимума. Вместо того, чтобы эффективно управлять страной и ставить интересы американского народа на первое место, Гетс и его приспешники показали, что они скорее будут использовать своё положение, чтобы подготовиться к предстоящим выборам. Похоже, что среди лояльных Трампу конгрессменов существует убеждение, что чем больше хаоса будет в Соединенных Штатах — тем больше вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Швеция и «остальной» мир с большой тревогой наблюдает за разворачиваемыми событиями в США, когда в сверхдержаве, от которой зависит весь Запад, распространяется хаос — особенно в текущей нестабильной геополитической ситуации, как сейчас. Помимо украинского конфликта растёт напряжённость между США и Китаем из-за Тайваня. Ближайшие перспективы Соединённых Штатов не выглядят радужными, тогда как западному миру необходим лидер, а не «эпицентр хаоса», завершает Aftonbladet.