Абсурдная версия от Aftonbladet: отравление в Солсбери затеяли, чтобы встряхнуть российского избирателя Если Россия действительно стояла за покушением на Скрипаля, то она не могла оставить более очевидных следов — что заставляет задуматься, не было ли это сделано намеренно, пишет для Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Как он отмечает, может показаться абсурдом, но жёсткая реакция в мире позволит Владимиру Путину вновь представить Запад как «злобного врага» и в преддверии выборов мобилизовать избирателей, которые охотнее пойдут на избирательные участки. 15 марта 2018 Aftonbladet

Aftonbladet: шведский Gripen «Сухому» не угроза — в отличие от российской экономики Пока Швеция ждёт, когда у неё появится новый истребитель Gripen E, Россия уже применила в Сирии свою новейшую разработку пятого поколения Су-57. Как пишет Aftonbladet, хотя Су-57 значительно лучше, чем Gripen E, однако из-за тяжёлой экономической ситуации неизвестно, сколько Россия сможет позволить себе этих новейших суперистребителей. 2 марта 2018 Aftonbladet

Шведский профессор: Россия сама по себе не угроза — она лишь играет на наших внутренних проблемах Хотя Россия систематически «оказывает информационное влияние» на другие государства, эту угрозу преувеличивать не стоит, заявил Aftonbladet профессор Шведской военной академии Роберт Эгнелль. По мнению эксперта, Россия лишь использует уже существующие проблемы Швеции, в то время как она сама угрозы не представляет. 3 февраля 2018 Aftonbladet

Шведский журналист: русские к нам не придут — они делают ставку на гибридную войну Хотя за последние годы «угроза» Швеции со стороны России действительно выросла, поддаваться истерии в духе «русские идут» всё же не стоит, так как она напрямую выгодна военным, пишет для Aftonbladet Вольфганг Ханссон. По мнению журналиста, в Москве прекрасно осознают последствия прямого вторжения в Швецию, поэтому Россия скорее сделает ставку на методы гибридной войны. 25 января 2018 Aftonbladet

Aftonbladet: Швеция и Норвегия сдувают пыль с договора о взаимопомощи перед лицом «угрозы» России Швеция и Норвегия собираются «сдуть пыль» с договора времён холодной войны о кризисном реагировании по причине «великодержавных амбиций» Москвы и её действий в последние годы, пишет Aftonbladet. Как отмечает издание, в рамках обновлённой версии документа стороны могут взять на себя обязательства по взаимной помощи, в случае если какая-либо из стран окажется втянута в конфликт. 25 января 2018 Aftonbladet

Если завтра война: в Швеции впервые за десятилетия издадут брошюру по гражданской обороне Впервые за несколько десятилетий Швеция решила издать брошюру о том, что делать в случае полномасштабной войны или серьёзного кризиса, пишет Aftonbladet. Как отмечает издание, причина переиздания этой брошюры, печатавшейся ещё во времена Второй мировой войны, кроется в напряжённой обстановке в регионе. 16 января 2018 Aftonbladet

Aftonbladet: в диалоге с Москвой Стокгольму не нужно озираться на Америку Возобновление диалога между КНДР и Южной Кореей показывает, насколько в современном мире важна дипломатия для решения кризисов, и шведам есть чему у них поучиться. Как пишет Aftonbladet, Стокгольму необходимо вести диалог с Москвой по политике безопасности, поскольку сторонники НАТО слепы к ядерной угрозе, которая нависла над человечеством. 16 января 2018 Aftonbladet

Aftonbladet: русские придут, а мы — со спущенными штанами Доклад о всеобщей гражданской обороне, представленный шведским комитетом по обороне, вызвал огромные опасения у общественности. Как пишет Aftonbladet, Швеция оказывается совершенно не готова обеспечивать электроснабжение в случае вооружённого конфликта, у страны отсутствуют бомбоубежища и запасы продовольствия, а в здравоохранении не справятся с десятками тысяч убитых и раненых. 23 декабря 2017 Aftonbladet

Aftonbladet: российский допинговый скандал отвлёк внимание от нарушений из других стран В то время как весь мир сосредоточился на России в связи с допинговым скандалом, ничуть не меньшим жульничеством попахивает в США и во всех остальных странах мира. Как пишет Aftonbladet, в современных реалиях доверять нельзя никому, поскольку антидопинговые лаборатории не могут с уверенностью вычислить нарушителей. 22 декабря 2017 Aftonbladet

Aftonbladet: российские хоккеисты «раскатали» шведов, но без огонька Хотя российская хоккейная сборная и одержала победу над Швецией в рамках Кубка Первого канала со счётом 3:1, это был далеко не тот разгром, которого многие опасались, пишет для Aftonbladet Матс Веннерхольм. Тем не менее, как считает спортивный журналист, санкции МОК вполне могут придать российским хоккеистам достаточную мотивацию для того, чтобы взять золото на Олимпийских играх. «Это даже немного несправедливо по отношению к другим командам», — отметил Веннерхольм. 15 декабря 2017 Aftonbladet