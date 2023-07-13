Aftonbladet: в Швеции демонстративно сожгли устав НАТО

В шведском городе Хельсингборг прошла манифестация с сожжением устава НАТО, в результате которой никто не пострадал, передаёт Aftonbladet. Изначально власти полагали, что произойдёт очередное сожжение религиозной книги, однако организатор акции оказался противником американского военного блока и решил вместо Корана предать огню уставной документ Североатлантического альянса.
В шведском городе Хельсингборг в присутствии 200 человек прошла манифестация с сожжением устава НАТО. Как сообщает издание Aftonbladet, изначально организатор акции собирался сжечь «религиозную книгу», на что он предварительно получил разрешение от шведской полиции.
В ходе мероприятия организатор объявил о своей неприязни к Североатлантическому альянсу. По данным полиции, санкционированный митинг прошёл без происшествий.
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