Aftonbladet: в Швеции демонстративно сожгли устав НАТО

19:01 ТАСС: чат-бот Bard от Google стал доступен на русском языке Чат-бот Bard от Google, использующий генеративный искусственный интеллект для общения с пользователями, стал доступен на русском языке.

19:00 Губерниев: заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Олимпиаду в Париже Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены пропустят летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

18:48 Минздрав: три человека пострадали при аварийной посадке самолёта в Новосибирске В Новосибирске три человека пострадали при аварийной посадке легкомоторного самолёта.

18:44 Матыцин сообщил, что Минспорт России не возражает против возвращения пива на стадионы Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта России не возражает против возвращения пива на стадионы, если будет правильно прописан регламент по этому вопросу.

18:42 Байден: военные действия на Украине не будут длиться годы по ряду причин Американский лидер Джо Байден на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки выразил мнение, что военные действия на Украине по ряду причин не будут длиться годы.

18:41 Свищёв — о решении МОК не приглашать россиян на Игры-2024: это настоящая дискриминация Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не высылать ОКР приглашение на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

18:34 СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу новые обвинения, согласно которым ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

18:24 ТАСС: российские средства ПВО сбили ракету ВСУ в районе Мелитополя в Запорожской области Система ПВО России сбила ракету ВС Украины в районе города Мелитополя в Запорожской области.

18:21 Мутко — о матче за Суперкубок ЦСКА — «Зенит»: почувствуем уровень амбиций Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко ожидает искромётной игры в матче за Суперкубок страны между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» в Казани.

18:18 Goal: «Аль-Хиляль» интересуется футболистом «Зенита» Малкомом Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении бразильского футболиста петербургского «Зенита» Малкома.

18:08 Психиатр-нарколог Магалиф назвал глупостью деление алкоголизма на «мужской» и «женский» Психиатр-нарколог Алексей Магалиф в беседе с RT рассказал, с чего начинается работа с пациентом, употребляющим алкоголь, и как может проходить лечение от такой зависимости.

18:08 Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность Необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность, заявил российский президент Владимир Путин.

18:02 Мамиашвили: любые бойкоты, запреты недопустимы на олимпийской площадке Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не посылать 26 июля приглашение России и Белоруссии для участия в Олимпийских играх — 2024.

18:01 СК сообщил о задержании замглавы Минцифры Паршина по подозрению в коррупции Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

17:59 Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре раскаялся в содеянном Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, раскаялся в содеянном.

17:59 На Суперкубке России по футболу ЦСКА — «Зенит» в Казани ожидается аншлаг Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что на матче за Суперкубок России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» трибуны стадиона «Ак Барс Арена» будут заняты полностью.

17:54 Путин предложил подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных.

17:53 Тарасова: я даже не хочу думать о том, что мы не будем участвовать в Олимпийских играх Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не посылать 26 июля приглашение России и Белоруссии для участия в Олимпийских играх — 2024.

17:47 Путин: Россия будет идти вперёд своим собственным путём, но не изолируясь ни от кого Российский лидер Владимир Путин на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил, что Россия будет идти только вперёд, своим собственным путём.

17:36 Военная хроника: бойцы ВСУ попали в засаду сил специального назначения в районе Пятихаток Украинские военные не могут продвинуться дальше Пятихаток в Запорожской области, видео с засадой, в которую попали бойцы украинского ДРБ «Сонечко» в районе этого села, ранее было опубликовано в сети.

17:36 Дёмин пробился в полуфинал юниорского Уимблдона Россиянин Ярослав Дёмин оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по теннису среди юниоров.

17:35 Корнеева вышла в полуфинал юниорского турнира на Уимблдоне Российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона.

17:31 Путин поставил задачу утвердить до 1 сентября нацпроект по беспилотникам Президент России Владимир Путин потребовал до 1 сентября текущего года утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его в бюджете как приоритет.

17:30 Журова — о неприглашении России: МОК занял выжидательную позицию, он следит за ходом СВО Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

17:25 Вондроушова победила Свитолину и вышла в финал Уимблдона Чешская теннисистка Маркета Вондроушова пробилась в финал Открытого чемпионата Великобритании.

17:23 Поздняков считает ожидаемым решение МОК по неприглашению россиян на Олимпиаду Президент Олимпийского комитета России (ОКР) уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) изначально исключил возможность приглашения российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года в Париже.

17:22 СВР: Киев ведёт переговоры о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Киев ведёт переговоры с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей.

17:22 Доктор технических наук Припачкин рассказал, как работает цифровая экономика Доктор технических наук, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал о том, как работает цифровая экономика.

17:20 Родионенко: все спортсмены понимают, что нет никакой надежды выступить на ОИ в Париже Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

17:20 Врач Созыкин посоветовал воздержаться от купания в море после шторма из-за риска заболеть Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин посоветовал во время отдыха на море воздержаться от купания после сильного шторма.

17:19 Стала известна дата проведения музыкального фестиваля «Солома» Музыкальный фестиваль «Солома» в стиле эко-рустик пройдёт 22 июля в Румянцеве.

17:19 Вирусолог Нетёсов назвал слишком оптимистичным прогноз ООН об окончании СПИДа к 2030 году Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов в беседе с RT прокомментировал заявление ООН о возможности добиться окончания эпидемии СПИДа в 2030 году.

17:15 Чернышенко: Путин 19 июля обсудит с правительством развитие искусственного интеллекта Российский лидер Владимир Путин 19 июля проведёт совещание с правительством, на котором обсудит развитие искусственного интеллекта.

17:13 СК возбудил дело по факту похищения двух подростков в Нижегородской области Следователи возбудили уголовное делу по факту похищения двух подростков в Нижегородской области, которым позднее удалось сбежать от неизвестного мужчины.

17:10 Матыцин считает дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду к 26 июля Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

17:03 Чернышенко считает, что оспаривать решения МОК нет смысла Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко не исключил обращение в судебные инстанции в связи с отстранением спортсменов из России от международных соревнований.

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17:00 Число клинических исследований лекарств при поддержке Москвы увеличилось вдвое Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что город оказывает поддержку фармацевтической отрасли, за счёт чего число клинических исследований лекарств в столице выросло вдвое.

16:56 Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после пожара в уральском селе Шайдуриха Уголовное дело о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека, возбудили после пожара в селе Шайдуриха Свердловской области.

16:55 Зеленский после слов британского министра обороны записал видео, сказав «спасибо» 47 раз Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на просьбу министра обороны Великобритании Бена Уоллеса быть более благодарным записал видео, в котором сказал «спасибо» 47 раз.

16:53 Синоптик Шувалов: 14 июля в Москве ожидается потепление Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве 14—18 июля. 13 июля, по словам специалиста, стало самым дождливым и холодным днём лета.

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16:43 Актёр «Пищеблока» Натаров дал совет, как вести себя в случае травли Актёр Пётр Натаров, известный по роли в сериале «Пищеблок», рассказал, что сам в жизни не сталкивался с травлей, и посоветовал избегать агрессивно настроенных людей.

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16:41 Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко считает, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.