Bloomberg: «ненадёжный союзник» — шантаж Эрдогана даст ЕС ещё один повод не пустить Турцию в свои ряды

Попытка шантажа Евросоюза со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет очередной причиной, по которой европейцы не захотят впустить его страну в ЕС, пишет Bloomberg. Своими действиями турецкий лидер снова показал, что его нельзя считать «надёжным союзником» США и Европы в многосторонних международных организациях.

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он может снять вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс в обмен на вступление Турции в Европейский союз, было откровеннейшим шантажом, которое не заслуживало ни рассмотрения, ни тем более согласия, пишет Bloomberg. Несмотря на достижение видимого прорыва в отношении Швеции, такая инициатива Эрдогана должна быть воспринята США и их европейскими союзниками как очередное доказательство того, что президент Турции не является их «надёжным союзником» в многосторонних организациях, сетует автор статьи.

«Сперва откройте Турции путь в Европейский союз, а после этого мы откроем путь Швеции, как сделали это ранее для Финляндии», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Стамбуле перед отъездом на саммит НАТО в Литве. Он раскритиковал «страны, заставляющие Турцию ждать у дверей ЕС почти 50 лет».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о достижении договорённости с Анкарой по поводу членства Швеции, что, несомненно, будет приветствоваться в Брюсселе, Стокгольме и Вашингтоне. Однако это не изменит ситуацию с ЕС, поскольку Еврокомиссия сразу отклонила требование Эрдогана, указав, что членство в НАТО и вступление в Евросоюз — это два отдельных процесса. В любом случае, турецкий лидер дал европейцам ещё один повод для затягивания рассмотрения заявки Турции на членство в ЕС после того, как они увидели его действия в отношении процесса присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.