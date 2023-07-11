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Das Erste: «в кратчайшие сроки» — Турция согласилась принять Швецию в НАТО в обмен на обещания безвиза с ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент «в кратчайшие сроки». Как сообщает Das Erste, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По словам Столтенберга, взамен Швеция пообещала «продолжать борьбу с терроризмом», а также согласилась содействовать расширению таможенного союза Турции и ЕС и активизировать переговоры о предоставлении Анкаре безвизового режима с ЕС.
Das Erste: «в кратчайшие сроки» — Турция согласилась принять Швецию в НАТО в обмен на обещания безвиза с ЕС
AP

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Турция объявила о намерении снять вето на приём Швеции в НАТО. Генсек сообщил, что на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. Ранее Столтенберг, Эрдоган и Кристерссон провели переговоры перед саммитом НАТО в Вильнюсе, пишет Das Erste.

«Швеция станет полноправным членом альянса», — заявил генсек НАТО. При этом Столтенберг не смог назвать конкретные сроки окончательного присоединения Швеции к альянсу. Он лишь повторил, что документ будет передан президентом Эрдоганом на ратификацию в кратчайшие сроки. В обмен на членство Швеция согласилась заключить с Турцией новый двусторонний «пакт о безопасности» и пообещала «продолжать борьбу с терроризмом» в его рамках. Столтенберг заявил, что НАТО создаст специальный механизм и пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом.
 
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В начале апреля Финляндия стала 31-м членом альянса. Швеции, с другой стороны, всё ещё не хватает одобрения Турции и Венгрии, что в первую очередь связано с позицией Турции. Венгрия недавно подтвердила, что не будет препятствовать приёму Швеции, если Турция даст зелёный свет.
 
Руководство Турции блокирует вступление Швеции в НАТО уже более года. Она указывает на то, что скандинавская страна не принимает достаточных усилий по борьбе с «террористическими организациями», в первую очередь с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана. Сожжение Корана на демонстрации в Стокгольме в конце июня ещё больше обострило отношения с Анкарой.
 
Перед вылетом в Вильнюс Эрдоган неожиданно выдвинул новое требование и увязал вступление Швеции в НАТО с возобновлением переговоров о вступлении в ЕС. «Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции, как сделали это ранее для Финляндии», — заявил турецкий лидер.
 
По данным источников, встреча Эрдогана с Кристерссоном и Столтенбергом была прервана для консультаций с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Мишель написал в Twitter после встречи, что ЕС и Турция хотят «придать новую динамику отношениям». По его словам, у него состоялась «хорошая встреча» с Эрдоганом по этому поводу.
 
По словам Столтенберга, правительство Швеции также согласилось содействовать расширению таможенного союза Турции и ЕС и приложить усилия для активизации переговоров о предоставлении Анкаре безвизового режима с Евросоюзом.
 
Президент США Джо Байден заявил, что «готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе». «Я жду возможности поприветствовать премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию в качестве 32-го союзника по НАТО. И я благодарю генерального секретаря Столтенберга за его уверенное руководство», — подчеркнул Байден.
 
«Мы сделали очень большой шаг к ратификации членства Швеции в НАТО. Это был хороший день для Швеции», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
 
Долгое время целью Стокгольма являлось «снятие турецкой блокады» до саммита в Вильнюсе, который начнётся во вторник, 11 июля. Однако вопрос о том, когда именно это произойдёт после сигнала со стороны Эрдогана, остаётся открытым. Следующее заседание парламента Турции состоится во вторник, а это значит, что Анкара может, по крайней мере теоретически, дать своё согласие во время двухдневного саммита в Вильнюсе. Если парламент Венгрии также ратифицирует протокол о приёме в НАТО в кратчайшие сроки, Швеция вскоре может официально стать 32-м членом НАТО, передаёт Das Erste.
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