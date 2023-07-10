Times: западных лидеров на саммите в Вильнюсе будет охранять тысяча солдат НАТО

На предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО лидеров стран-членов военного блока будет охранять тысяча военнослужащих, средства ПВО, самолёты, артиллерия и спецназ, передаёт The Times. Такие меры безопасности объясняются тем, что место проведения встречи на высшем уровне расположено недалеко от границы с ближайшим союзником России — Белоруссией.

Лидеры стран НАТО намерены встретиться на саммите в Вильнюсе всего в 20 милях от границы с Белоруссией, ближайшим союзником России по специальной операции России на Украине. Для обеспечения безопасности мероприятия военный блок направил тысячу военнослужащих, а также средства ПВО, реактивные самолёты, артиллерию и силы специального назначения, пишет The Times.

«Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Президент США Джо Байден планирует провести переговоры с Науседой и другими лидерами в попытке сохранить единство в НАТО, поскольку контрнаступление ВСУ продвигается медленно.

Главы стран-членов НАТО будут находиться под охраной 12 батарей немецких комплексов Patriot, а также испанской системы ПВО Nasams. Франция, Финляндия и Дания выделили самолёты для патрулирования неба при поддержке французской и британской противодронных систем. На земле немецкие войска будут поддерживаться дополнительными вертолётными спецподразделениями из Германии и Польши, отмечает издание.

На повестке дня ожидается обсуждение потенциального членства Украины в Североатлантическом альянсе, вступление Швеции в НАТО, а также спорная поставка Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов Киеву. Помимо планов по укреплению восточного фланга НАТО в Польше и странах Балтии, западные лидеры проведут переговоры по болезненному вопросу о будущем членстве Украины в военном блоке. The Times подчёркивает, что в нынешних условиях это невозможно, и поэтому президенту Зеленскому будут предоставлены гарантии безопасности, а не конкретный план с установленными сроками.

Польша и страны Балтии настаивают на предоставлении Украине чёткой дорожной карты для членства, но против этого выступают Германия и США. Берлин с осторожностью относится к выходу за пределы соглашения НАТО, достигнутого в 2008 году в Бухаресте, о «политике открытых дверей» для Украины без какого-либо подготовительного периода. Автор статьи полагает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявит коллегам, что в условиях «горячего» конфликта на Украине такое решение принимать нельзя.

Издание The Times пишет о растущей поддержке плана по предоставлению Киеву статуса равного партнёра в рамках Совета Украина-НАТО. Этот символический шаг призван приблизить Киев к военному блоку, позволив Украине участвовать на встречах альянса, а также их созывать и проводить брифинги о ситуации на поле боя. Дипломаты подчёркивают, что ряд юридически обязывающих гарантий безопасности со стороны США, Германии, Франции, Великобритании и других союзников ляжет в основу «меморандума о взаимопонимании», одобренного НАТО.

Тем не менее саммит будет омрачён продолжающимся вето Турции на членство Швеции, а также широко распространённым несогласием по поводу решения США поставить Украине кассетные боеприпасы, завершает The Times.