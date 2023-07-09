Обозреватели Foreign Affairs: США следует признать, что настало время закрыть для Украины двери в НАТО

Украину не стоит принимать в НАТО, считают обозреватели Foreign Affairs Джастин Логан и Джошуа Шифринсон. По их словам, выгоды от её членства в альянсе не превзойдут издержки и риски, поэтому Соединённым Штатам следует признать, что настало время закрыть для Киева двери в НАТО.

Членам НАТО не стоит принимать Украину в альянс, поскольку издержки от расширения военного блока превзойдут выгоды, пишут в своей статье для Foreign Affairs директор по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Джастин Логан и сотрудник школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсон.



«Украину не следует приветствовать в НАТО, и президент США Джо Байден должен ясно дать это понять», — говорится в статье.



Авторы называют военное сопротивление Киева героическим, но при этом признают, что в конечном итоге государства делают то, что отвечает их личным интересам.



«И здесь для США выгоды в сфере безопасности от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками», — убеждены авторы.



По их словам, принятие Украины в НАТО поставит блок перед мрачной перспективой выбора между грозящей разрушительными последствиями войной с Россией и обесцениванием гарантий безопасности альянса в случае, если ему придётся пойти на попятный.



«На саммите в Вильнюсе и за его пределами лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины», — считают Логан и Шифринсон.



Кроме того, как они отмечают, существует также вопрос о затратах на защиту Украины. НАТО уже изо всех сил пытается изыскать неядерные силы и оперативные концепции, необходимые для выполнения существующих обязательств альянса.



Как показывают события на Украине, современный конфликт высокой интенсивности между обычными вооружёнными силами требует невероятного количества ресурсов. С этой точки зрения приглашение Украины в НАТО усугубит разрыв между обязательствами альянса и его возможностями, убеждены обозреватели Foreign Affairs.



«Разумеется, поскольку страны НАТО в целом более богаты, технологически развиты и более населены, чем Россия, этот пробел теоретически может быть заполнен агрессивной программой перевооружения. Однако европейским членам НАТО предстоит пройти долгий путь, поскольку со времён холодной войны они недостаточно инвестировали в неядерную военную мощь», — отмечают авторы.



Поэтому, по их словам, в случае вступления Украины в альянс бремя поиска ресурсов для защиты Киева, вероятно, непропорциональным образом ляжет на Соединённые Штаты.



«В то время, когда Вашингтон уже сталкивается с серьёзными потребностями в ресурсах как внутри страны, так и в Азии, он рискует быть загнанным в угол: с Украиной в НАТО Вашингтону придётся или отвлекать ресурсы от других приоритетов, некоторые из которых, возможно, более важны, или мириться с повышенными рисками на значительно расширившемся восточном фронте. В любом случае Соединённые Штаты возьмут на себя большие расходы и серьёзное бремя в тот самый момент, когда время, внимание и ресурсы Америки будут необходимы где-то ещё», — пишут Логан и Шифринсон.



По их словам, желание Украины вступить в НАТО понятно. Тем не менее стратегия — это вопрос выбора, и у Соединённых Штатов выбор сегодня непростой.



«После окончания холодной войны на протяжении большей части времени Соединённые Штаты могли расширять свои международные обязательства при относительно низких затратах и рисках. Таких обстоятельств больше нет. С учётом финансового давления внутри Америки, серьёзного вызова её позициям в Азии, а также перспектив роста напряжённости и эрозии доверия в отношениях с Москвой сохранение Украины вне НАТО просто отражает интересы США. Вместо того чтобы давать сомнительные обещания, которые таят в себе большую опасность, но мало что дают взамен, Соединённым Штатам следует признать, что настало время закрыть для Украины двери в НАТО », — подытоживают обозреватели Foreign Affairs.