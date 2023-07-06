Польский министр: все безоговорочно поддерживают Украину, но далеко не все хотят её видеть в НАТО

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не выльется в членство Украины в альянсе, потому что помогать Киеву готовы все, но принять его в состав — нет, уверен польский министр по вопросам ЕС Шимон Шинковский. В беседе с RMF FM он также признал, что и Польше не следует рассчитывать на скорое постоянное присутствие войск НАТО на своей территории.
11 июля — это Национальный день памяти жертв Волынской резни, преступления, совершенного украинскими националистами против поляков в 20 веке, напоминает RMF FM.
Польский министр по вопросам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк считает, что извинения со стороны украинцев во время церемонии были бы более чем уместными. «Вне всяких сомнений, в этом деле нужны жесты, потому что этот вопрос — незаживающая рана. Подождём 11 июля», — сказал политик в беседе с RMF FM.
Шинковский вель Сенк также дал понять, что пока что не следует рассчитывать на постоянное присутствие войск НАТО в Польше. На ближайшем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе такие решения вряд ли будут приняты. Министр также признал, что в ходе этого саммита Украина не станет его членом. «Никакого спора в плане поддержки Украины нет. Однако в плане членства Украины в НАТО существует определённое расхождение во мнениях», — объяснил он.
Украинское контрнаступление он назвал сложным и неочевидным с точки зрения конечного эффекта этого сражения вопросом. «Это сигнал о том, что им нужна ещё большая поддержка Запада, в том числе военная, передача большего количества оружия», — подчеркнул политик.
Шинковский вель Сенк также рассказал, что Польша принимает во внимание возможные действия группы Вагнера на территории Белоруссии. По его словам, с целью подготовки к возможным новым гибридным действиям Польша укрепит свою границу с Белоруссией.
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