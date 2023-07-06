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Die Zeit: немецкий социал-демократ предложил принять Украину в НАТО частями

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Взять контролируемую Киевом часть Украины под защиту Пятой статьи Устава НАТО, не дожидаясь «идеального мира», предложил председатель комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот. Социал-демократ видит в таком решении выход из ситуации, когда полноценное членство постоянно переносится из-за неготовности блока вступать в прямой конфликт с Россией за украинские границы 1991 года. На дискуссии, организованной Die Zeit, политик подчеркнул, что нельзя позволить Владимиру Путину ставить условия НАТО, и призвал быть готовыми к долгосрочному конфликту с Россией.
Die Zeit: немецкий социал-демократ предложил принять Украину в НАТО частями
AP

«Стоит ли НАТО принимать Украину в свои ряды?» — тема дискуссии, организованной немецкой Die Zeit. Внешнеполитический эксперт и депутат от партии СДПГ Михаэль Рот выступает за перспективное членство Украины в НАТО, так как «в обозримом будущем нам придётся защищать Европу от России». Но при этом он не согласен с теми, кто требует на следующем саммите блока в Вильнюсе дать Украине полноценное членство и соответствующие гарантии её территориальной целостности. «Сказать, что мы дадим России год, после которого НАТО станет участником войны, я думаю, такой автоматизм был бы довольно безответственным», — заявил политик.

По мнению депутата бундестага, заявление саммита о быстром полноценном вступлении Украины в альянс «вряд ли убедит Путина отступить». Для этого НАТО пришлось бы, однако, пойти на огромный риск. «По международному праву мы не являемся стороной войны, и эта ситуация сохранится», — утверждает Михаэль Рот. Вместо этого он предлагает сосредоточиться на развитии сил сдерживания, так как «Россия будет и впредь представлять неисчислимые риски для безопасности Европы».

Ещё одну проблему на пути немедленного предоставления плана действий по членству (ПДЧ) для Украины Михаэль Рот видит в отсутствии консенсуса внутри стран Североатлантического альянса. «Идея ультиматума Путину со стороны НАТО не принимается ни внутри Германии, ни в альянсе», — цитирует политика Die Zeit. «Нам даже Швецию не удаётся быстро ввести в НАТО, потому что Турция и Венгрия по подлым причинам ставят этому палки в колёса», — аргументирует Михаэль Рот.
 
По мнению политика, надо учитывать, что Запад — это либеральная демократия, система, имеющая свои ограничения. Одно из этих ограничений — мнение общества. Оно на Западе провело «чёткую красную линию», что «НАТО само не станет стороной войны» и «мы должны придерживаться этой линии».
 
За свою позицию политик получил много критики от другой участницы дискуссии, организованной Die Zeit. С частью этих замечаний Михаэль Рот согласен, в частности, считает, что нельзя позволить возникнуть «замороженному конфликту» на Украине. «Мы знаем, что серая зона — это опасное для жизни место, и Украине нужно выбраться из неё как можно быстрее». Поэтому «вместо угроз или ультиматума России» Рот предлагает «более пространно толковать договорную основу членства Украины в НАТО».
 
Вместо того чтобы ждать «идеального мира в качестве условия вступления Украины» в НАТО и возврата к границам 1991 года, блок мог в Вильнюсе заявить, что «те части Украины, которые находятся под надёжным контролем демократического киевского правительства, должны как можно скорее войти в состав территории НАТО». По мнению Михаэля Рота, на них также должна распространяться Пятая статья, в то время как на территории за сегодняшней линией фронта гарантий НАТО быть не должно. Политик считает важным, чтоб было понятно, что «окончательное мирное решение находится в руках Украины», а не блока НАТО. По его мнению, такой подход «произвёл бы впечатление даже в Кремле».
 
На упрёки, что с этим не согласен Киев, настаивающий на гарантиях для всей Украины, Рот отвечает, что он, «конечно, не хочет оставлять никакой территории Путину», но «каким-то образом мы должны выбраться из ужасной дилеммы, связанной с необходимостью постоянно откладывать членство (Украины. — ИноТВ) в НАТО до скончания веков». В противном случае, опасается Михаэль Рот, итоговые решения саммита в Литве будут скудными. При этом ни в коем случае нельзя позволить Путину «поставить стоп-знак для вступления Украины в НАТО».
 
До сих пор Западу, по мнению Рота, удавалось показывать решимость и сплочённость. Но политик опасается, что у Украины заканчиваются время и ресурсы для продолжения войны. Поэтому он считает, что важно не просто держать двери НАТО открытыми для Украины, но и стремится к тому, чтобы Украина смогла через них пройти. «Я хочу, чтобы у Украины был реальный шанс пройти через эти двери», — приводит слова Рота Die Zeit. Именно поэтому он предлагает своё решение.
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Die Zeit Германия Европа
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