Bloomberg: после сожжения Корана Эрдоган усомнился в перспективах вступления Швеции в НАТО

После сожжения Корана в Швеции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прорыва в переговорах по поводу вступления скандинавской страны в НАТО ожидать не стоит, сообщает Bloomberg. По его словам, борьба с террористическими организациями и исламофобией для его страны очень важна, а подобные «преступления на почве ненависти» только подогревают враждебное отношению к Исламу. Особенно если учесть, что они совершаются под защитой полиции, добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает значимого прорыва в предстоящих переговорах по поводу вступления Швеции в НАТО, сообщает Bloomberg. И связано это с недавним сожжением в Стокгольме Корана. «Решительная борьба с террористическими организациями и исламофобией — это наша красная линия, — заявил он. — Это преступления, совершённые на почве ненависти, которые подогревают враждебное отношение к Исламу. Ещё хуже, что это преступление на почве ненависти было совершено под защитой полиции».

Изначально шведская полиция запретила подобные демонстрации под предлогом защиты национальной безопасности. Но решение правоохранительных органов было отменено судами, так как там сочли, что свобода слова имеет больший приоритет. Сами власти Швеции осудили сожжение священной книги.

Стокгольм подал заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года после начала боевых действий на Украине. Эрдоган сразу же выступил против, обвинив Швецию в поддержке группировок, которые Турция называет террористическими. Против выступила также Венгрия. В Стокгольме надеялись, что сдвинуть ситуацию с мёртвой точки позволит новый антитеррористический закон, который шведские власти приняли в прошлом месяце. По мнению шведов, это было последнее обязательство, которое они должны были выполнить в рамках подписанного в прошлом году соглашения о процессе ратификации вступления их страны в альянс. Но, по мнению Эрдогана, этого недостаточно.