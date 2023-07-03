DN: Швеция решила нарастить производство боеприпасов из-за истощения собственных арсеналов

Военная поддержка Украины привела к истощению арсеналов шведской армии, сообщает Dagens Nyheter. Ситуация c нехваткой боеприпасов в Швеции критическая, и быстро пополнить запасы не представляется возможным. В этой связи шведское правительство приняло решение о наращивании собственного производства боеприпасов.

Данные о военном арсенале шведских вооружённых сил строго засекречены, однако недавнее решение правительства скандинавской страны показывает, что ситуация «критическая». В опубликованном ещё 2 июня документе говорится о «крайне острой» потребности в боеприпасах и увеличении мощностей по их производству, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона.

С самого начала событий на Украине шведские вооружённые силы запросили у правительства страны боеприпасы, но если раньше запрос на поставку 5 тыс. артиллерийских снарядов считался большим, то на сегодняшний день такое количество расходуется Украиной за один день.

Издание напоминает, что Швеция передала Киеву современное вооружение, в том числе автоматические винтовки, гранатомёты, БМП, танки Leopard, и вскоре поставит самоходные гаубицы Archer. Тем не менее не имеет смысла поставлять разные типы артиллерийских систем, если к ним нет боеприпасов. В то же время наладить собственное производство — легче сказать, чем сделать.

Недавно Евросоюз принял решение закупить для Украины 1 млн гранат. Одновременно с этим США и другие страны — доноры Украины должны пополнять свои запасы. Кроме того, страны НАТО готовятся к тому, чтобы к 2024 году выделить на оборону 2% от ВВП, отмечает Dagens Nyheter.

По словам генерального секретаря шведской оборонной компании SOFF Никласа Альма, сроки поставок боеприпасов, которые сегодня заказывают страны, невероятно долгие — вплоть до 2027-—2030 годов, поскольку после холодной войны вся оборонная промышленность Швеции строилась на потребностях мирного времени с своевременными поставками, а не на нуждах военного времени. Никалс Альм подчёркивает, что по этой причине зачастую избыточных мощностей вообще нет.

«На складах слишком мало боеприпасов. Решение правительства приветствуется и означает, что прямые закупки могут осуществляться быстрее. Необходимо обеспечить снабжение боеприпасами в условиях военного времени, кризиса и мира. Это даст нам возможность размещать более крупные заказы с более длительными сроками контрактов, что также способствует увеличению производственных мощностей отрасли», — заявил глава отдела материально-технического обеспечения армии Йонас Лотсне.

Самая распространённая граната входе боевых действий на Украине имеет диаметр 155 мм. Такой же калибр и у шведской артиллерийской установки Archer, и эти боеприпасы производят всего четыре компании в Западной Европе, среди которых — Nammo с собственным производством в шведском городе ​​Карлскуга. «На сегодняшний день не хватает как производственных мощностей, так и сырья, такого как порох, взрывчатые вещества и даже сталь», — заявил менеджер по развитию бизнеса Nammo в Швеции Бьёрн Андерссон.

Dagnes Nyheter указывает, что другими крупными компаниями по производству боеприпасов в Швеции являются компании BAE Systems Bofors и Saab, также имеющие предприятия в Карлскуге.