Aftonbladet: вызывает вопросы — в рейде на Белгородскую область у польских наёмников заметили шведское оружие

За последние сутки в социальных сетях распространился видеоролик, на котором польские солдаты в составе самопровозглашённой группы, называющей себя Польским добровольческим корпусом, выгружают оружие из бронетранспортёра. По данным шведской новостной службы, кадры были сняты в деревне Глотово в Грайворонском районе Белгородской области. Тем не менее выяснить дату видеозаписи не удалось, но, предположительно, съёмки велись во время рейда 22 мая, пишет газета Aftonbladet.

В распространённом видеоролике говорится, что польское добровольческое подразделение находится в местном почтовом отделении, которое они якобы захватили в качестве доказательства своего пребывания в России. В Telegram-канале корпуса также подтверждается, что эти люди участвовали в налётах на территории России. Их присутствие внутри России было подтверждено и так называемым Русским добровольческим корпусом (признан в РФ террористическим), взявшим на себя ответственность за теракты в российском регионе, отмечает Aftonbladet.

В распространившемся видеоролике отчётливо видно, что одним из видов оружия в руках солдат были ручные противотанковые гранатомёты AT4 шведского производства, которые Швеция ранее подарила Украине в количестве 15 тыс. единиц. Помимо оружия, в видеозаписях мелькают американские автомобили на территории российского Белгорода, пишет издание.

По словам преподавателя военной науки в Шведской военной академии Магнуса Кристианссона, эти кадры уже вызвали дискуссию, особенно в США, на тему контроля и способности Украины отслеживать полученное от Запада вооружение. «Я не думаю, что Россия сильно удивится использованию этого оружия, потому что оно было передано странами Запада Киеву. Однако это вызывает разговоры о том, как Украина распоряжается полученным оружием, и резонно ставит вопрос, разумно ли продолжать поставки военной помощи, когда становится понятно, как эти ресурсы используются на самом деле», — заявил в завершении беседы Кристианссон журналистам Aftonbladet.