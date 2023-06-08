Aftonbladet: вызывает вопросы — в рейде на Белгородскую область у польских наёмников заметили шведское оружие

В соцсетях получил распространение видеоролик, снятый в Белгородской области, на котором видно, что так называемый Польский добровольческий корпус использует шведские одноразовые ручные противотанковые гранатомёты AT4. Как сообщает издание Aftonbladet, теперь эти кадры вызывают множество вопросов на Западе, где задумались о разумности продолжения поставок оружия Киеву, который не в состоянии отследить поставки военной помощи из западных стран.
За последние сутки в социальных сетях распространился видеоролик, на котором польские солдаты в составе самопровозглашённой группы, называющей себя Польским добровольческим корпусом, выгружают оружие из бронетранспортёра. По данным шведской новостной службы, кадры были сняты в деревне Глотово в Грайворонском районе Белгородской области. Тем не менее выяснить дату видеозаписи не удалось, но, предположительно, съёмки велись во время рейда 22 мая, пишет газета Aftonbladet.
В распространённом видеоролике говорится, что польское добровольческое подразделение находится в местном почтовом отделении, которое они якобы захватили в качестве доказательства своего пребывания в России. В Telegram-канале корпуса также подтверждается, что эти люди участвовали в налётах на территории России. Их присутствие внутри России было подтверждено и так называемым Русским добровольческим корпусом (признан в РФ террористическим), взявшим на себя ответственность за теракты в российском регионе, отмечает Aftonbladet.
В распространившемся видеоролике отчётливо видно, что одним из видов оружия в руках солдат были ручные противотанковые гранатомёты AT4 шведского производства, которые Швеция ранее подарила Украине в количестве 15 тыс. единиц. Помимо оружия, в видеозаписях мелькают американские автомобили на территории российского Белгорода, пишет издание.
По словам преподавателя военной науки в Шведской военной академии Магнуса Кристианссона, эти кадры уже вызвали дискуссию, особенно в США, на тему контроля и способности Украины отслеживать полученное от Запада вооружение. «Я не думаю, что Россия сильно удивится использованию этого оружия, потому что оно было передано странами Запада Киеву. Однако это вызывает разговоры о том, как Украина распоряжается полученным оружием, и резонно ставит вопрос, разумно ли продолжать поставки военной помощи, когда становится понятно, как эти ресурсы используются на самом деле», — заявил в завершении беседы Кристианссон журналистам Aftonbladet.
Посольство США в Киеве планирует выделить финансирование на развитие предпринимательства в сфере искусства и творческой индустрии Украины. Сотрудники ведомства убеждены, что во время кризиса искусство приобретает особую важность, так как оно «укрепляет коллективную жизнестойкость и защищает украинскую самобытность». С текстом документа ознакомился RT.
Доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв, заслуженный юрист России, предложил сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов. По его словам, в нынешних условиях поддержание высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью». Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.
Военнослужащие группировки войск «Восток» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на Южно-Донецком направлении вражескую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.
Аналитики провели опрос среди студентов колледжей и вузов и узнали, планируют ли они подрабатывать на летних каникулах. По данным исследования, которые имеются в распоряжении RT, положительно на этот вопрос ответили 32% респондентов.
Российский экологический оператор совместно с Министерством природных ресурсов и экологии рассматривает вопрос о запрете выбрасывать одежду в мусорные баки для обычных твёрдых коммунальных отходов из-за экологии.