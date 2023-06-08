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Aftonbladet: вызывает вопросы — в рейде на Белгородскую область у польских наёмников заметили шведское оружие

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В соцсетях получил распространение видеоролик, снятый в Белгородской области, на котором видно, что так называемый Польский добровольческий корпус использует шведские одноразовые ручные противотанковые гранатомёты AT4. Как сообщает издание Aftonbladet, теперь эти кадры вызывают множество вопросов на Западе, где задумались о разумности продолжения поставок оружия Киеву, который не в состоянии отследить поставки военной помощи из западных стран.
Aftonbladet: вызывает вопросы — в рейде на Белгородскую область у польских наёмников заметили шведское оружие
AP
За последние сутки в социальных сетях распространился видеоролик, на котором польские солдаты в составе самопровозглашённой группы, называющей себя Польским добровольческим корпусом, выгружают оружие из бронетранспортёра. По данным шведской новостной службы, кадры были сняты в деревне Глотово в Грайворонском районе Белгородской области. Тем не менее выяснить дату видеозаписи не удалось, но, предположительно, съёмки велись во время рейда 22 мая, пишет газета Aftonbladet.
 
В распространённом видеоролике говорится, что польское добровольческое подразделение находится в местном почтовом отделении, которое они якобы захватили в качестве доказательства своего пребывания в России. В Telegram-канале корпуса также подтверждается, что эти люди участвовали в налётах на территории России. Их присутствие  внутри России было подтверждено и так называемым Русским добровольческим корпусом (признан в РФ террористическим), взявшим на себя ответственность за теракты в российском регионе, отмечает Aftonbladet.
 
В распространившемся видеоролике отчётливо видно, что одним из видов оружия в руках солдат были ручные противотанковые гранатомёты AT4 шведского производства, которые Швеция ранее подарила Украине в количестве 15 тыс. единиц. Помимо оружия, в видеозаписях мелькают американские автомобили на территории российского Белгорода, пишет издание.
 
По словам преподавателя военной науки в Шведской военной академии Магнуса Кристианссона, эти кадры уже вызвали дискуссию, особенно в США, на тему контроля и способности Украины отслеживать полученное от Запада вооружение. «Я не думаю, что Россия сильно удивится использованию этого оружия, потому что оно было передано странами Запада Киеву. Однако это вызывает разговоры о том, как Украина распоряжается полученным оружием, и резонно ставит вопрос, разумно ли продолжать поставки военной помощи, когда становится понятно, как эти ресурсы используются на самом деле», — заявил в завершении беседы Кристианссон журналистам Aftonbladet.
 
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Aftonbladet Швеция Европа
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