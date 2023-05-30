«Очередная попытка дестабилизации ситуации на границе с Белоруссией»: польский замминистра обвиняет в ней Москву и Минск
Заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин написал в Twitter, что в очередной раз Россия и Белоруссия занимаются эскалацией ситуации на польско-белорусской границе. Такими словами он прокомментировал информацию о появившейся группе мигрантов из Сирии и Ирака, которые на протяжении трёх дней кочевали за заграждением, которое было построено поляками на границе. Организация Grupa Granica утверждает, что мигранты уже находятся на территории Польши, а белорусские службы их запугивают.
Ссылки по теме
-
«Не Калининград, а Крулевец»: в Польше подсчитают стоимость «переименования» российского города
-
TVP: Польша начнёт эксплуатацию электронного заграждения на российской границе, не дожидаясь полной готовности
-
Fakt: диверсанты у порога — поляков призвали быть бдительными, смотреть по сторонам и звонить в спецслужбы
-
TVP Info: отгородиться от угрозы — глава МВД Польши объяснил цели обустройства заграждений на границах с Россией и Белоруссией