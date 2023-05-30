«Очередная попытка дестабилизации ситуации на границе с Белоруссией»: польский замминистра обвиняет в ней Москву и Минск

Белоруссия и Россия занимаются миграционным давлением, пытаясь разрушить «структуры Запада», уверен заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. Очередную группу кочующих сирийцев и иракцев на польско-белорусской границе он назвал составной частью гибридной операции и информационной войны, развязанной против Варшавы, сообщает Polskie Radio.

Заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин написал в Twitter, что в очередной раз Россия и Белоруссия занимаются эскалацией ситуации на польско-белорусской границе. Такими словами он прокомментировал информацию о появившейся группе мигрантов из Сирии и Ирака, которые на протяжении трёх дней кочевали за заграждением, которое было построено поляками на границе. Организация Grupa Granica утверждает, что мигранты уже находятся на территории Польши, а белорусские службы их запугивают.

«То, что в Белоруссии появилась группа мигрантов, пытающихся получить вынужденное согласие на переход на территорию Польшу, — это очередная попытка дестабилизировать Польшу и спровоцировать очередной этап информационной войны. К сожалению, реакция активистской среды и некоторых СМИ получается в пользу агрессора, и она вписывается в рамки гибридной операции, направленной против Речи Посполитой, и оказывает информационное давление на польские власти», — объяснил Жарин.

Замминистра также напомнил о ситуации в польском приграничном населённом пункте Уснаж в 2021 году, где, как он утверждает, при помощи группы афганцев была совершена попытка дестабилизации границы и оказания давления на польские власти, чтобы они дали своё согласие на прокладку маршрута нелегальной миграции «под управлением» России и Белоруссии.

Он обращает внимание и на то, что Белоруссия и Россия занимаются миграционным давлением, скрывая свои реальные действия за фасадом миграционного кризиса. По его словам, Польша не может дать своего согласия на такие действия, потому что эта операция — составная часть «российской попытки разрушения структур Запада».