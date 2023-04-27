TVP: Польша начнёт эксплуатацию электронного заграждения на российской границе, не дожидаясь полной готовности

Работы по возведению электронного заграждения на границе Польши с Калининградской областью идут полным ходом — ежедневно и сразу в нескольких местах. Первые участки начнут работать уже через два месяца, а полный ввод в эксплуатацию ожидается осенью, сообщает TVP.
На прошлой неделе глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил о начале работ по строительству электронного заграждения, то есть системы камер и датчиков движения на границе с Калининградской областью. Хотя его полный ввод в эксплуатацию назначен на осень этого года, первые участки начнут работать уже примерно через два месяца, пишет TVP.
По словам подрядчика, работы на польско-российской границе проходят в соответствии с графиком. «Сейчас мы ставим столбы для камер и строим линейную часть — оптические волокна, кабели питания. Вскоре будем сооружать технологические контейнеры», — рассказал он. По его словам, работы ведутся на ежедневной основе параллельно на нескольких участках. В них принимает участие десятки человек.
Заграждение на границе с Россией будет разделено на 12 функциональных отрезков. На них будет установлено около 2 тыс. столбов для камер, 3 тыс. видеокамер и 700 км кабелей питания, передачи и обнаружения.
Более того, TVP сообщает, что кроме работ на самой границе, в штабе Варминьско-Мазурской пограничной службы в городе Кентшин возводится Центр надзора, куда будут поступать сигналы с камер и датчиков. Через два-три месяца он также будет готов.
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу по делу об организации покушения на жизнь сотрудника одного из российских правоохранительных органов.
Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в этом году пройдёт в двух частях: 18 мая в центре «Зотов» будут названы победители в 17 номинациях, а 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится торжественная церемония награждения Премии ИРИ.
Посольство Хорватии в Москве с 1 мая приостанавливает приём заявлений на туристические визы, сообщил визовый центр VFS Global. Вместе с этим директор российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка отметил, что речи о полной остановке приёма документов под туристические цели нет, Загреб выдавал и продолжит оформлять российским туристам визы уже как страна, входящая в Шенгенскую зону.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал военным юмором свои слова о том, что «бойцы приостановили огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Артёмовск (Бахмут) и уехать домой».
Турция с задержкой в 60 лет наконец присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», возводимую в сотрудничестве с Россией.
Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения, заявил российский президент Владимир Путин во время церемонии завоза первой партии ядерного топлива для первой турецкой атомной электростанции «Аккую», в которой также участвовал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколкове Антон Тихоновский предупредил, что недостаток сна может привести к серьёзным осложнениям со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, увеличение массы тела и снижение когнитивных функций.