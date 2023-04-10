El País: «новая стена Европы» — символ ухудшения отношений между Финляндией и Россией

Финляндия, вступившая недавно в НАТО, строит 200-километровое ограждение на границе с Россией, пишет El País. Эта «новая стена Европы» символизирует ухудшение отношений между двумя странами и недоверие Хельсинки к Москве.
Финляндия строит «новую стену Европы», чтобы «защититься от России», пишет El País. Эта инфраструктура протяжённостью 200 км, которая покроет 15% общей границы между двумя странами, символизирует недоверие финской стороны, вступившей в этот вторник в НАТО, к своему гигантскому соседу.
Дорога на северо-востоке Финляндии протяжённостью 46 км, ведущая через бескрайнюю тайгу к пограничному пункту Райа-Йоосеппи, как никакой другой символ отражает ухудшение отношений между Москвой и Хельсинки. Эта трасса также ярко иллюстрирует произошедшую за последний год трансформацию системы безопасности Европы, потрясённой вводом российских войск на Украину.
По этой дороге сегодня, в разгар напряжённости с Москвой, курсирует почти исключительно техника силовиков.
На пограничные объекты, в которые как раз для налаживания транзита с Россией было вложено несколько миллионов евро европейских средств, в настоящее время ежедневно прибывает менее 10 пассажиров.
Краны скоро вернутся сюда, но на этот раз для возведения стены на новой границе между НАТО и Россией.
Строительство ограждения на восточной границе, предложенное Пограничной службой Финляндии, было одобрено в октябре прошлого года с согласия всех парламентских фракций.
Финский премьер Санна Марин, которая после недавнего поражения её партии на выборах объявила об уходе с занимаемого поста, тогда заявила, что стена необходима ввиду «новой ситуации с безопасностью», вызванной конфликтом на Украине. Она также подчеркнула, что основной целью строительства этой стены станет предотвращение «гибридных угроз» со стороны России, особенно «эксплуатации массовой миграции».
Будущая стена, общая протяжённость которой составит 200 км, обойдётся примерно в €380 млн. Крепкий трёхметровый забор с колючей проволокой сверху будет оборудован также камерами ночного видения, громкоговорителями, прожекторами и параллельной дорогой.
Аналогичные сооружения на границе с Россией и её союзником Белоруссией также возвели или ещё возводят Польша и страны Прибалтики. Как напоминает El País, c 2020 года «белорусский режим» поощрял и содействовал прибытию десятков тысяч мигрантов к внешним границам ЕС в ответ на различные санкции, введённые Брюсселем в отношении Минска.
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