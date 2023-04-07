Макгрегор: НАТО стоит на тонком льду — многие члены альянса не поддерживают его на все 100

Многие члены Североатлантического альянса недовольны решениями, которые принимает его руководство, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник Сухопутных сил США в отставке Дуглас Макгрегор, комментируя вступление в НАТО Финляндии. По мысли отставного офицера, финны ещё могут передумать и отказаться от присоединения — и, учитывая обстановку внутри альянса, такое решение его лично бы не удивило.

И последний вопрос: ну разве не безумие, что на фоне всех этих военных действий удваивается протяжённость границы мжеду Россией и НАТО посредством присоединения Финляндии? Это делается прямо во время вооружённого конфликта. Какой реакции на это ожидают от президента Путина?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Как мне кажется, финны понимают, что Путин ничего предпринимать не станет, поскольку он не ощущает от Финляндии никакой угрозы, — ну а сам Путин не понимает, зачем на это пошли финны, ведь и они от России угрозы не чувствуют.





Ситуация получается очень странная: Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы воевать с финнами, и наоборот.

В данном случае мы по сути попытались устранить нейтралитет как один из вариантов политического курса — и это печально. Удивлён, что мы сейчас не пытаемся вдобавок ещё и австрийцев принудить к вступлению в НАТО. Впрочем, прямо сейчас эти попытки вряд ли бы увенчались успехом — ведь, как известно, когда к австрийскому парламенту обращался господин Зеленский, правое крыло австрийских законотворцев поднялись и покинули зал заседаний.

...да, они вышли.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: То же самое мы сейчас по сути имеем и в Венгрии. На мой взгляд, если присмотреться к ситуации поближе и отбросить всю пропаганду, всю ложь, и всю эту фальшивую «легенду», которую распространяют по всей Америке — о «злых русских», «военных преступлениях» и прочей чепухе, — финны ещё могут передумать. Я бы такому исходу не удивился.





Но ведь НАТО само стоит на тонком льду. Люди этого не понимают, но в кулуарах обстановка царит скверная. Большинство членов НАТО уже сейчас не на 100 процентов готовы поддерживать этот проект — и ещё вопрос, поддерживали ли они его вообще когда-нибудь на 100 процентов. Недовольства там много.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2023 года.