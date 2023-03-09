American Conservative: украинский конфликт ускоряет закат американского господства

На протяжении многих лет США считали себя главенствующей державой, но с каждым днём положение страны на мировой арене ослабевает. Всё больше государств начинают объединяться, чтобы защитить себя от «хищничества» Вашингтона, и этот процесс становится всё стремительнее из-за украинского кризиса, пишет в статье для The American Conservative член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил.

«Мы воочию видим предсмертную агонию однополярной гегемонии Соединённых Штатов над значительной частью мира. Пока граждане не начнут осознавать масштабы политического обмана своего правительства, им будет всё труднее понять меняющееся глобальное положение США и приспосабливаться к последствиям растущего негативного восприятия нашей страны многими людьми в остальном мире», — пишет в статье для The American Conservative член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил.

По его словам, после распада Советского Союза Америка оказалась «главенствующей и непревзойдённой» державой. Но вместо того, чтобы быть миротворцем и честным «мировым жандармом», она всё больше ведёт себя как «вызывающий нестабильность хулиган».

Многие руководители государств неохотно говорят обо всё более разрушительном характере действий США во внешней политике, опасаясь наказания. Но поскольку престиж и власть страны падает, на мировой арене находится всё больше тех, кто хочет защитить себя от «американского хищничества», отмечает эксперт.

Вашингтон несёт прямую ответственность за множество переворотов и конфликтов в различных концах света. Кроме того, «вопреки мифологии истеблишмента», Соединённые Штаты неоднократно нарушали обещания и договоры, в том числе о расширении НАТО на восток, напоминает автор статьи.

Тем не менее граждане США, обработанные бесконечным потоком пропаганды, продолжают считать, что они живут в «самой щедрой», «исключительной» стране, которая ставит «защиту глобального порядка выше собственных интересов». «В то время как постоянно растущий список злодеяний Америки за рубежом в течение многих лет практически не подвергался сомнению на родине, он становится всё более очевидным для многих людей по всему миру», — подчёркивает О'Нил.

По его мнению, дни притворного игнорирования деструктивного поведения США подходят к концу. Всё больше стран формируют или присоединяются к альтернативным союзам за пределами американского влияния, увеличивая число участников в ШОС, БРИКС, ОПЕК и других организациях.

Украинский конфликт ускорил движение в этом направлении. Ведь как узнают союзники Америки, связь с США может повлечь за собой огромные политические и финансовые издержки. Население Европы видит, как их собственная экономика пострадала и дорого заплатила «за десять раундов саморазрушительных санкций, введенных против России», считает публицист.

Вашингтон решил, что Германия не должна импортировать дешёвый российский газ. Американские власти пригрозили перекрыть «Северные потоки», и вскоре, по «случайному стечению обстоятельств», оба трубопровода были подорваны, напоминает автор статьи.

«Неоконсерваторы восхваляют этот террористический акт против союзника США. Возможно, они полагают, что притворная невиновность Вашингтона успокоит Америку и Европу, но остальной мир считает иначе», — уверен О’Нил.

На его взгляд, мир также не забыл о том, как менее двух лет назад группа разношёрстных боевиков изгнала из Афганистана «самую сильную армию в истории человечества». При этом хаотичном отступлении американцы бросили оружия на $80 млрд.

Кроме того, вопреки многочисленным утверждениям о том, что «русские падут от шока и трепета перед «санкциями из ада», рубль не рухнул, как предсказывал Джо Байден». «У Соединённых Штатов и их натовских сателлитов заканчиваются боеприпасы и оружие для отправки на Украину, которая по их приказу обескровливается. Похоже, что Россия будет неуклонно перемалывать украинскую армию», — утверждает эксперт.

Он призывает соотечественников не поддаваться государственной пропаганде и осознать, что представляют собой их лидеры. Американцы «должны проснуться» и сделать всё возможное, прежде чем текущий конфликт перерос в глобальную войну, заключает О'Нил.