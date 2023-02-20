Французский публицист: Запад больше не процветает — будущее за «глобальным Востоком»

Эра глобализации в привычном для западных стран понимании завершается — центральное положение в мировой экономике в скором времени будет занимать «глобальный Восток», полагает французский юрист и публицист Мишель Генэр. Как заявил эксперт в интервью Le Figaro, Франции в подобных условиях необходимо восстанавливать собственный промышленный потенциал.

Фиксирующиеся во многих западных странах рекордные показатели торгового дефицита свидетельствуют о том, что эпоха глобализации подходит к концу, а вместе с ней уходит и экономическое процветание Запада, заявил в интервью изданию Le Figaro французский публицист и специалист по коммерческому праву Мишель Генэр. По мысли эксперта, уже скоро ведущую роль в мировой экономике будет играть быстро реорганизующийся «глобальный Восток».

«Действительно, рекордный торговый дефицит фиксируется не в одной лишь Франции — такая статистика наблюдается по всему Западу, ставя под сомнение его положение, — подчеркнул Генэр. — Запад перестал быть благополучным, или, во всяком случае, его благополучие сократилось, ведь цикл глобализации в том её виде, в котором мы её знаем, подходит к концу — и теперь на глазах западных стран происходит реорганизация глобального Востока».

«Этот восточный блок, формирование которого сейчас протекает, состоит из стран, которые часто квалифицируют как военные державы, но на деле они являются державами по-настоящему экономическими, — продолжил публицист. — Достаточно лишь присмотреться к организации БРИКС: там сейчас экономическое сотрудничество обсуждают не меньше, чем военное и дипломатическое».

«Игра на международной арене в ближайшем будущем будет состоять в установлении равновесия между этими державами и отнюдь не в дальнейшем выстранивании миропорядка по стандартам неолиберализма, которые последние сорок лет устанавливали США», — подытожил свою мысль эксперт.

Как напомнил публицист корреспонденту Le Figaro, после начала российской спецоперации на Украине, от Москвы не стали отворачиваться не только Китай, но и Индия, а также такие страны, как Саудовская Аравия, которые считают, что их безопасность теперь будет зависеть скорее не от США, а от России и КНР.

По мнению Генэра, особую роль в балансе между восточными державами сыграет валютный аспект: хотя американский доллар после его отвязки от золота в начале 70-х годов прошлого века по сей день сохранял статус мировой резервной валюты, несмотря на торговые дефициты, сегодня у него появляются конкуренты — включая и китайский юань.

В такой конъюнктуре Франции необходимо понять, что она теперь оказалась «в новом мире, где каждой отдельной стране необходимо восстанавливать связи со своими предприятиями, создавать собственные промышленные бренды и вновь приводить свою экономику в боеготовность», убеждён эксперт. «Франции нужен политический проект, который вернёт ей экономическое процветание», — заявил эксперт.