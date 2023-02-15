RTL: «спасибо военной промышленности и Китаю» — после года под санкциями российская экономика держится лучше, чем ожидалось

Российская экономика спустя год существования под санкциями чувствует себя намного лучше, чем предполагалось, пишет RTL. Эту устойчивость журналисты объясняют наличием «мощной подушки безопасности», а также выгодами от военной экономики. Кроме того, Москве удаётся обходить западные ограничения, благодаря сотрудничеству с Китаем. В целом, санкции не остановили российскую торговлю, но заставили её идти по новым маршрутам, делает вывод издание.

Российская экономика, вот уже год находящаяся под международными санкциями, устояла и даже чувствует себя намного лучше, чем предполагалось, констатирует RTL в редакционной статье. Как напоминает издание, год назад эксперты прогнозировали России крах, которого не случилось. В 2022 году экономика страны показала небольшой спад, всего на 2%, а в текущем году, как ожидается, она и вовсе будет в плюсе.

Эту устойчивость журналисты объясняют наличием «мощной подушки безопасности», а также выгодами от военной экономики, требующей промышленного производства оружия и боеприпасов, которое тянет за собой весь производственный аппарат и ускоряется до сих пор, по мере наступления российских войск. В 2022 году промышленный спад был совсем незначительным, благодаря увеличению количества государственных заказов.

Но откуда российское государство черпает средства, задаются вопросом авторы статьи. Как напоминает издание, в 2022 году, несмотря на санкции, доходы Москвы от продажи нефти и, в особенности, газа «буквально взлетели до небес». Падение объёмов экспорта компенсировалось ростом цен летом прошлого года. Таким образом, за этот период страна получила на десятки миллиардов больше, чем обычно.

Тем не менее, возможно, сейчас для российской экономики наступил переломный момент, полагает RTL. Поставки российского газа в Европу упали на 90%, а цены вернулись к докризисному уровню. Российская нефть продаётся в Китай и Индию, но по цене намного ниже, чем на мировом рынке. В целом, поступления в российский бюджет от продажи углеводородов в январе 2023 года упали на 46% по сравнению с январём 2022 года. В то же время стремительно растут расходы Москвы на запуск оружейных заводов.

Существует также запрет на экспорт технологического оборудования в Россию, однако он не стал для Москвы серьёзным наказанием, констатирует издание. России удаётся обойти это ограничение, благодаря Китаю, который экспортирует технологии двойного назначения, применимые как в гражданской, так и в военной сфере. Речь идёт, в частности, об оборудовании для связи и геолокации, а также беспилотных летательных аппаратах. Не говоря уже о полупроводниках, необходимых для производства оружия. По данным The Wall Street Journal, российский импорт микрочипов практически вернулся к довоенному уровню. «На самом деле санкции не остановили торговлю, они заставили её идти по новым маршрутам. Европа теперь покупает газ у США и Катара, а Россия приобретает свои технологии в Китае», — делает вывод редакция RTL.