Bloomberg: десятый пакет антироссийских санкций затронет технологии, которые используются в российском оружии

Европейский союз намерен предложить новый пакет антироссийских санкций. По словам источников Bloomberg, меры будут включать новые обширные запреты на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, которые идентифицированы в российском оружии. Также планируется принять ограничения, касающиеся экспорта тяжёлых транспортных средств.

Европейский союз намерен предложить новый пакет санкций, чтобы ещё больше ограничить способность Москвы поддерживать свою военную машину. По словам источников Bloomberg, меры будут включать новые обширные запреты на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, которые идентифицированы в российском оружии, размещённом на Украине.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, планирует также предложить меры, касающиеся экспорта тяжёлых транспортных средств. Это грузовики и машины, обычно используемые в лесном и сельскохозяйственном секторах. Обсуждаются также возможные ограничения на импорт российской резины и асфальта, сообщают источники.

Потенциальный набор мер ещё не был официально предложен и может измениться. Для принятия санкций ЕС необходима поддержка всех государств-членов. Послы обсудят меры позже на этой неделе с целью утвердить пакет к 24 февраля, когда исполнится год со дня начала российской спецоперации на Украине.

Пакет мер, десятый по счёту с момента начала спецоперации, может также включать в себя санкции в отношении ещё десятков физических и юридических лиц, сообщили источники. ЕС также может ввести дополнительные санкции в отношении российской ЧВК «Вагнер». По словам источников, Франция настаивала на введении санкций в отношении этой группы.

Новый пакет будет направлен на увеличение усилий по блокировке тех, кто пытается обойти санкции ЕС, путём запрета продавать ключевые экспортные товары и технологии третьим странам, которые затем поставляют их в Россию. Он также будет включать в себя дальнейшие меры, направленные на сектор беспилотных летательных аппаратов Москвы и импорт беспилотных летательных аппаратов из Ирана.

Параллельно ЕС также готовит новые санкции против Белоруссии за её роль в поддержке спецоперации на Украине, согласовывая ограничения в отношении Минска с ограничениями в отношении Москвы.

Европейская комиссия также может предложить ввести санкции в отношении большего числа банков, но некоторые страны выступают против этого шага, сообщили источники.

ЕС вряд ли нацелится на российскую атомную энергетическую компанию «Росатом» в рамках этого пакета мер, поскольку несколько государств-членов выступают против, сообщил собеседник агентства.