Bloomberg: десятый пакет антироссийских санкций затронет технологии, которые используются в российском оружии
Европейский союз намерен предложить новый пакет санкций, чтобы ещё больше ограничить способность Москвы поддерживать свою военную машину. По словам источников Bloomberg, меры будут включать новые обширные запреты на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, которые идентифицированы в российском оружии, размещённом на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, планирует также предложить меры, касающиеся экспорта тяжёлых транспортных средств. Это грузовики и машины, обычно используемые в лесном и сельскохозяйственном секторах. Обсуждаются также возможные ограничения на импорт российской резины и асфальта, сообщают источники.
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