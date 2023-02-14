Санкции и украинский конфликт не помеха: Польша по полной продолжает торговать с Белоруссией

Вопреки прогнозам международная обстановка и санкционный режим не особо отразились на масштабах товарооборота между Польшей и Белоруссией, пишет польский журналист Адам Возняк. В издании Rzeczpospolita он, однако, отмечает, что «принятое в одночасье» решение приостановить работу пропускного пункта в Бобровниках нанесёт сильный удар по польским перевозчикам, потому что многие из них просто-напросто не смогут вернуться на родину.

Торговый оборот Польши с Белоруссией не сокращается так сильно, как можно было бы это предположить из-за введённых санкций и украинского конфликта, пишет в Rzeczpospolita польский журналист Адам Возняк.

В статье он при этом отмечает, что пятничное решение главы МВД и администрации Польши Януша Каминского закрыть польско-белорусскую границу в Бобровниках нанесло сильный удар по польским транспортным компаниям. По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше, в последние месяцы именно на них приходится около 70% грузовиков, проезжающих через этот пропускной пункт. «Мы были удивлены. Снова решения принимаются в одночасье», — заявил Rzeczpospolita Петр Микель, директор транспортного отдела Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше.

Более того, в пятничном письме, адресованном премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, глава Ассоциации Ян Бучек отметил, что несколько сотен польских автомобилей не смогут вернуться в страну, потому что им необходимо сделать это через тот пропускной пункт, через который они въехали.

Однако, как отмечает журналист, в результате решение польского МВД всё равно сильно не отразится на торговле Польши с её белорусским соседом, который в настоящем конфликте выступает на стороне России. По данным Польского экономического института, несмотря на напряжённые отношения между двумя странами, за первые 11 месяцев 2022 года товарооборот с Белоруссией составил 12 млрд злотых. «По сравнению с 2021 годом польский импорт в прошлом году сократился на четверть, однако экспорт практически не претерпел изменения», — говорит аналитик отдела глобальной экономики Ян Маркевич.

По его оценкам, объём польского экспорта в Белоруссию за весь 2022 год приблизится к отметке в €1,72 млрд. Этот показатель даже больше, чем в 2019-м и 2020 году. Более того, и в торговле с самой Россией дела обстоят не так плохо. Несмотря на то что польский экспорт сократился на 39%, импорт, несмотря на все ограничения, остался практически на прежнем уровне. В основном это объясняется ростом цен на энергосырьё, резюмирует в издании Адам Возняк.