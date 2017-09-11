Польский генерал: Путин диктует условия в информационной войне с НАТО Непредсказуемые учения «Запад-2017» призваны психологически запугать Запад, считает польский генерал Роман Полько. Он призвал НАТО вместо странного «мычания», которое способно лишь рассмешить Путина, предпринять, наконец, решительные действия. 11 сентября 2017 Wprost

Wprost: поляки связали рухнувший с неба дрон с российскими учениями Вблизи российско-польской границы на частной территории упал неизвестный беспилотник, сообщает Wprost. По неподтверждённым данным, на аппарате виднелись надписи на русском языке. Это позволило польскому изданию предположить, что дрон мог прилететь из России, где продолжается подготовка к учениям «Запад-2017». По другой версии, устройство могло принадлежать местным контрабандистам. 30 августа 2017 Wprost

Wprost: в Польше призвали снять с России санкции, чтобы облегчить «мучения» поляков По мнению лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша, санкции, введённые в отношении России, не принесли ожидаемого эффекта, поскольку ситуация на Украине не улучшилась, пишет Wprost. Поэтому его стране нужно изменить стратегию и одновременно выступать за усиление политических санкций и отмену — экономических, ведь от них «больше всего мучается» именно Польша. 27 апреля 2017 Wprost

Польский генерал «раскусил» стратегию Путина: не дать НАТО и ЕС спеться Нужно отдать должное Владимиру Путину: он прекрасный актёр, заявил в интервью с порталом Wprost генерал Роман Полько. Понимая, что начинает надоедать Западу, российский президент принимает вид ответственного, неагрессивного политика, а когда Запад успокаивается, он вновь возвращается к «успешной» старой политике. Польский военный подчеркнул, что стратегия Путина проста: не допустить, чтобы НАТО и Европейский союз заговорили в один голос. 5 марта 2017 Wprost

Wprost: глава МИД Польши порекомендовал Украине не отмечать годовщину УПА Властям Украины не стоит устраивать общенациональное празднование 75-й годовщины восстания УПА, потому что оно может обострить польско-украинские отношения, уверен министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. При этом он выразил надежду на благоразумность Киева. В интервью изданию Wprost глава МИД Польши также призвал к расширению нормандского формата, потому что Франции и Германии в одиночку не справиться с Россией. 29 декабря 2016 Wprost

Депутаты польского сейма: Европа не замечает угрозы третьей мировой Ни депутаты в польском сейме, ни политики Европы не замечают очевидного: угрозы начала третьей мировой войны, считают политики Януш Корвин-Микке и Конрад Беркович. Масса предпосылок указывает на то, что она весьма серьезная, передает их слова портал Wprost. Тем самым еропейцы, по словам Берковича, уподобляются пассажирам самолета, который вот-вот рухнет. 24 сентября 2016 Wprost

Wirtualna Polska: Россия проиграет НАТО без боя, не выдержав «военной показухи» Глубокое убеждение в «супердержавности» мешает России осознать тот факт, что она уже давно скатилась до региональной силы, не имеющей шанса в противостоянии с НАТО. Агрессивные действия российских военных - попытка добиться уважения, припугнув окружающие народы. Но скорее страна сама развалится, не выдержав приготовлений к войне, которой не будет, пишет Wirtualna Polska. 19 апреля 2016 Wprost

Wprost: В «войне памятников» с Польшей Москва надеется на помощь ЮНЕСКО Намерение Польши снести 500 советских памятников настолько возмутило Москву, что она решила привлечь ЮНЕСКО, пишет Wprost. Международное вмешательство должно воспрепятствовать сносу «символов советского доминирования» с территории Польши, которая, в свою очередь, напоминает, что она, как и прежде, намерена обеспечивать уход за кладбищами советских солдат, отмечает польское издание. 6 апреля 2016 Wprost

Польский политик: Только Россия в состоянии навести порядок в Сирии Польский политик Януш Корвин-Микке намерен направиться в Москву на конференцию, посвященную борьбе с терроризмом, которая состоится 1 октября. Он уверен, что в нынешней ситуации следует оказать моральную поддержку России, ведь только она может урегулировать ситуацию в Сирии, и это признают даже США, пишет Wprost. 25 сентября 2015 Wprost

Wprost: Польша даст Украине взаймы не просто так 100 миллионов евро будут потрачены Киевом на закупки товаров польских производителей и обустройство пограничных переходов между двумя странами, сообщает Wprost. Кроме того, Варшава получит и моральную выгоду, представ перед членами ОБСЕ в качестве государства-донора. 8 сентября 2015 Wprost