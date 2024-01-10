Польский генерал: у ЕС и НАТО никак не получается «сделать больно» Кремлю

Перед лицом украинского конфликта ЕС и НАТО крайне осторожничают и этот факт не остаётся без внимания Москвы, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В издании Wprost он признаёт, что «временное окно» для Европы медленно закрывается из-за отсутствия инициатив на украинском направлении и того, что она даже не в состоянии напугать Кремль, не говоря о том, чтобы нанести ему удар.

Уже два года ни у НАТО, ни у ЕС нет ни идеи, ни стратегии противостояния российским гибридным действиям, пишет в статье для Wprost польский генерал Вальдемар Скшипчак. «По всей видимости, Путину этого достаточно, потому что это именно он проводит гибридное наступление. Ему не о чем особо беспокоиться, ведь он знает, что мы не можем сделать ничего, что могло бы причинить боль Кремлю или по крайней мере напугать его, даже несмотря на то, что Путин предоставляет много возможностей для этого. Я убеждён в том, что, замечая нашу осторожность, Москва лишь будет раскрывать веер своих гибридных идей, которые нас удивят», — объясняет военный.

У Скшипчака нет сомнений и в том, что это именно НАТО и ЕС должны перейти в наступление и вновь консолидироваться вокруг Украины. Тем самым он подверг жёсткой критике Венгрию и Словакию — главных раскольников. «Это практически состояние войны, но Брюссель, неизвестно почему, так упорно готов терпеть коллаборационистов», — сетует генерал. Он не исключает, что, возможно, настало время для «польской инициативы».

Польский военный обращает внимание ещё на один аспект, который, вне всяких сомнений, не остаётся без внимания Москвы. «Европейские армии НАТО едва существуют и не готовы к конфронтации, даже в плане защиты Прибалтики. Все они находятся в процессе реорганизации, реформирования, перевооружения, то есть в процессе реализации долгосрочных планов по их реконструкции», — разъясняет он.

В статье Скшипчак напоминает, что, хотя Зеленский в одиночку штурмует политическую сцену Европы, к сожалению, из этого мало что следует. Более того, голоса поддержки в адрес Украины затухают вместе с успехами российской армии на фронте. «Это наихудший сценарий для воинов», — признаёт генерал. Одновременно военный считает, что ещё не всё потеряно, но для этого следует своевременно замечать угрозы и реагировать на них заблаговременно. «Временной промежуток для Европы медленно закрывается из-за отсутствия инициатив. Это плохой прогноз для нас», — резюмирует он.