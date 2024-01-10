Польский генерал: у ЕС и НАТО никак не получается «сделать больно» Кремлю
Уже два года ни у НАТО, ни у ЕС нет ни идеи, ни стратегии противостояния российским гибридным действиям, пишет в статье для Wprost польский генерал Вальдемар Скшипчак. «По всей видимости, Путину этого достаточно, потому что это именно он проводит гибридное наступление. Ему не о чем особо беспокоиться, ведь он знает, что мы не можем сделать ничего, что могло бы причинить боль Кремлю или по крайней мере напугать его, даже несмотря на то, что Путин предоставляет много возможностей для этого. Я убеждён в том, что, замечая нашу осторожность, Москва лишь будет раскрывать веер своих гибридных идей, которые нас удивят», — объясняет военный.
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