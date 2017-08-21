Dziennik: в Польше заговорили о взыскании с России «триллионных репараций» Политики польской правящей партии «Право и справедливость» вспомнили о прошлом своей страны и решили потребовать военные репарации не только с Германии, но также и с России. Размер ожидаемых выплат пока неизвестен, но политики уверяют, что речь идёт о триллионах злотых, пишет dziennik.pl. 21 августа 2017 dziennik.pl

Dziennik: Запад упускает победу над Россией из-за незнания противника Пока Европейский союз пытается понять Россию через призму собственных шаблонов, Москва ведёт ожесточенную войну за умы его граждан, пишет на портале dziennik.pl глава фонда «Центр анализа пропаганды и дезинформации» Адам Лелонек. Автор указывает на то, что во многих аспектах Россия превосходит ЕС: она не жалеет денег на спецслужбы и в состоянии молниеносно принять решение. 31 мая 2017 dziennik.pl

Dziennik: поляки хотят привлечь Трампа к возвращению обломков Ту-154М Теперь вся надежда у поляков на получение от России обломков президентского лайнера на Дональда Трампа. Как сообщает dziennik.pl, в США на специальной конференции по проблеме смоленской авиакатастрофы польская делегация зачитала официальное письмо-обращение к американскому президенту. 25 апреля 2017 dziennik.pl

Dziennik: Йемен предложил открыть небо для российских ВКС Возможно, Россия начнет новую войну, рассуждает польский портал dziennik.pl. Такие предположения он делает исходя из информации, что возникший по инициативе повстанцев хути и приверженцев экс-президента Али Салеха «так называемый совет» готов предоставить России йеменское воздушное пространство и морские порты якобы как площадку для борьбы с терроризмом. 22 августа 2016 dziennik.pl

Dziennik: Русскому брексит хорошо, зато украинцу – смерть В отличие от России для Киева возможная победа евроскептиков в сегодняшнем голосовании по поводу выхода Великобритании из ЕС станет плохой новостью, пишет dziennik.pl. Тогда у ЕС появится неизбежный соблазн смягчить свою позицию по отношению к России, при этом усилив давление на Киев, чтобы тот смирился со свершившимся фактом, отмечает польское издание. 23 июня 2016 dziennik.pl

Dziennik: Польша уберегла чеченского убийцу от «страшного русского суда» Власти Польши отказались передать России чеченского бойца Аслана А., подозреваемого Москвой в убийстве, а Варшавой - в вымогательстве. Решение аргументировано тем, что в России пренебрегают правами человека, и особенно часто это происходит в судах, пишет польский портал dziennik.pl. 30 ноября 2015 dziennik.pl

Dziennik: Стоит России и Польше поссориться - Кремль вводит эмбарго Вслед за дипломатическим конфликтом между Россией и Польшей всегда следует эмбарго на польскую продукцию в РФ, пишет dziennik.pl. На этот раз Россия закрывает свои границы перед польской рыбной продукцией. Однако слишком частное применение такого механизма возмездия подрывает доверие к России на международной арене. 30 сентября 2015 dziennik.pl

dziennik.pl: Единственный союзник России вот-вот лишит ее последнего оружия Влияние России целиком и полностью основано на продаже ее углеводородов. Однако Иран может выступить опасным конкурентом российскому газу в Европе. Кроме того, отмена санкций позволит Тегерану приобрести новых союзников во всем мире, пишет dziennik.pl. 16 июля 2015 dziennik.pl

Коморовский: Польшу оставили с плохой стороны «железного занавеса» На Вестерплатте в Гданьске президент Польши Бронислав Коморовкий заявил, что не для всех стран окончание Второй мировой войны означало обретение свободы. Оказавшись на плохой стороне «железного занавеса», поляки почувствовали, насколько неправильные выводы из Второй мировой войны сделал Сталин, пишет dziennik.pl. 8 мая 2015 dziennik.pl

Польского министра вооружили шпаргалкой-выручалкой по истории Во избежание очередных дипломатических скандалов dziennik.pl предложил министру иностранных дел Польши Гжегожу Схетыне шпаргалку, которая должна ему помочь в переговорах не только с российскими дипломатами. В ней автор объясняет на простом примере, что Красное море не красного цвета, а название «Первый Украинский фронт» вовсе не означает, что он состоял из одних украинцев. 22 января 2015 dziennik.pl