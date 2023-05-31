Генерал Ходжес: НАТО стало сильнее, но по-прежнему не готово к войне с Россией

Североатлантический альянс совершил большой прогресс, особенно с присоединением Финляндии, однако он по-прежнему не в состоянии должным образом ответить на потенциальную атаку России, заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес. На конференции в Братиславе он предупредил, что в случае противостояния НАТО придётся защищать не только портовые города, но и всю Европу, сообщает Niezalezna.

Сегодня в ходе международной конференции Globsec в Братиславе бывший командующий силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес предупредил, что необходимо выработать серьёзный подход к отражению возможной атаки со стороны России. По его словам, к потенциальной войне с Россией НАТО пока что не готово, пишет Niezalezna.

В своей речи американский военный признал, что НАТО совершило значительный прогресс, в том числе отдельные страны-члены. «Однако нам ещё очень далеко до того места, где мы должны оказаться, если мы серьёзно думаем о том, чтобы дать отпор российской атаке», — констатировал он. По его словам, хотя с присоединением Финляндии НАТО стало сильнее, альянс по-прежнему не в состоянии показать Москве способность к быстрому развёртыванию войск.

В качестве примера генерал привёл государственные железные дороги Германии, в распоряжении которых грузовых вагонов хватит только для переброски полутора бронетанковых бригад одновременно. «Это всё, что мы в состоянии сделать. 1,5 бригады, а мы должны иметь возможность перебросить 10 или 12 за один раз», — объяснил Ходжес.

На конференции он также обратил внимание на электронную борьбу, в ходе которой, по его словам, Россия справляется очень хорошо. «Любой, кто разговаривает по незащищённому телефону или радио, будет убит в течение трёх-четырёх минут. Никто из этих укреплённых боевых групп не может безопасно разговаривать с кем-либо ещё из американской боевой группы в Польше», — признал генерал.

По его оценкам, сейчас НАТО предстоит серьёзно отнестись к вопросу функциональной совместимости, запасам боеприпасов, противовоздушной и противоракетной обороне.

«Россияне наглядно показали, что будут применять многомиллионное высокоточное оружие против жилых домов. Следовательно, речь идёт не только о защите Гданьска, Клайпеды или других аэропортов и морских портов — речь идёт о защите 500 миллионов европейских граждан», — сказал бывший командующий силами США в Европе. «Мы не готовы к этому», — резюмировал он.