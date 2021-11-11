Генерал Ходжес: в борьбе с мигрантами Польше нужна помощь ЕС, а не критика её действий

В силах Кремля остановить кризис с мигрантами в одночасье, но пока этого не произошло, ЕС следует не только чётко и жёстко определить свою позицию в переговорах с Россией, но и перестать критиковать польское правительство за то, как оно сдерживает волну мигрантов, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. В беседе с Польским агенством печати он похвалил дисциплину польских, литовских и латвийских солдат, которые всеми силами предотвращают обострение кризиса.

«Это непосредственная провокация со стороны Белоруссии и России», — такими словами кризис на границе с ЕС комментирует в интервью с Польским агенством печати бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Военный уверен, что Кремль в состоянии остановить этот конфликт, если бы он только этого захотел. «Поддержка этих действий Москвой не подлежит никакому сомнению», — добавил он.

То, что до сих пор на границе дело не дошло до серьёзного кризиса, по мнению Ходжеса, заслуга впечатляющей дисциплины польских, литовских и латвийских солдат. В интервью он призвал ЕС очень чётко и жёстко определить свою позицию в переговорах с Россией. «Вместо того чтобы критиковать Польшу за то, как она справляется с этим кризисом, он должен оказать ей поддержку», — подчеркнул американский генерал.

Он считает, что роль как ЕС, так и Вашингтона должна заключаться в оказании давления на страны, из которых в Белоруссию прибывают самолёты с мигрантами на борту. «Этому необходимо положить конец, пока этот кризис не переродился во что-то более серьёзное», — резюмировал в беседе с Польским агенством печати бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.