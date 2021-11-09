TVN24: польские власти решили сами справиться с волной мигрантов

Мигранты пытались взять штурмом белорусско-польскую границу, но получили отпор. Однако из-за введённого ранее чрезвычайного положения на востоке Польши у журналистов нет возможности поехать на границу и проверить достоверность данных. Дональд Туск призывает привлечь к решению кризисной ситуации НАТО, однако польские власти пока что не видят смысла говорить ни с оппозицией, ни со службой Frontex, и похоже, что ни с ЕС, ни с Североатлантическим альянсом, сообщает TVN24.

19 часов. В эфире «Факты» с Анитой Вернер. Добрый вечер, в начале драматические кадры с границы с Белоруссией, на которых сотни тысяч мигрантов идут штурмом на Польшу.

Кадры публикует польская пограничная служба, а самые высокие польские власти проводят совещание. Что следует из штурма и совещания — об этом Матчей Кнапик.

Это попытки силового прорыва через границу. Кадры публикуют польские власти. В связи с чрезвычайным положением журналистов там нет.





КАТАЖИНА ЗДАНОВИЧ, майор, пресс-секретарь Подляского отделения пограничной службы: Штурму был дан отпор. На месте присутствуют солдаты Войска польского, сотрудники пограничной службы, полицейские.

На этих кадрах попытка перерезать проволоку, и, по всей видимости, применение газа польскими службами.

КАТАЖИНА ЗДАНОВИЧ: Если возникнет такая необходимость, мы, конечно же, будем применять всевозможные инструменты и средства.

Эти кадры были опубликованы ранее, также на независимом белорусском канале NEXTA.

Большая группа мигрантов, якобы направляющаяся в сторону польской границы. Видно белорусских служащих, а также детей.

Эти кадры были опубликованы около 11:00. После 13:00 началось заседание антикризисного штаба с участием Ярослава Качиньского. Состоялась встреча с президентом.





ПЁТР МЮЛЛЕР, пресс-секретарь правительства: У польской границы находится около 3-4 тысяч человек, непосредственно у наших границ. В свою очередь, на территории Белоруссии — это более 10 тысяч человек.





ЛУКАШ ЯСИНА, пресс-секретарь МИД Польши: Официально со стороны Белоруссии мы не слышим ничего, что касается наших дипломатических служб, польского государства.

Возможно, пришло время консультаций в рамках НАТО — говорит лидер партии «Гражданская платформа».

ДОНАЛЬД ТУСК, лидер партии «Гражданская платформа»: Уже настало время задуматься, не стоит ли нам применить 4-ю статью НАТО, если наша граница будет непосредственно под угрозой физического давления с участием белоруссов.

ПЁТР МЮЛЛЕР: Мы рассматриваем любые варианты, также мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками.

Поверенный в делах посольства США в Польше пишет: «Вражеские действия Белоруссии опасным образом обостряют ситуацию на границе с ЕС и НАТО. Необходимо, чтобы они прекратились».

«Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики недопустимо» — это позиция НАТО, которое уверяет в своей готовности оказать содействие, как и Европейская комиссия.

АДАЛЬБЕРТ ЯНЦ, пресс-секретарь Европейской комиссии: Комиссия решительным образом отвергает инструментальное отношение к людям в политических целях.

Пресс-секретарь Frontex — европейского агентства пограничной службы — говорит, что Frontex не был приглашён на польскую границу. По мнению оппозиции, участие служб других европейских государств, которые также выступают членами НАТО, стало бы ответом всего альянса в отношении Лукашенко. Он также предоставил бы новые возможности сдерживания наплыва мигрантов.

АДРИАН ЗАНДБЕРГ, коалиционный парламентарный клуб левых: Эти самолёты, при помощи которых белорусы свозят обманутых людей из многих стран в мире, принадлежат компаниям стран — членов ЕС. Это возможно остановить.

Оппозиция требует созывать Совет национальной безопасности. Политики партии «Право и справедливость», как видно, сразу же обвинили в кризисе оппозицию, одновременно подчеркнув, что ситуация на границе очень серьёзная.

РЫШАРД ТЕРЛЕЦКИЙ, вице-спикер сейма, парламентский клуб партии «Право и справедливость»: Всё возможно.

ПЁТР ВАВЖИК, замминистра иностранных дел, парламентский клуб партии «Право и справедливость»: С той стороны имеет место большое желание вызвать инцидент, лучше всего с выстрелами, с жертвами.

РЫШАРД ТЕРЛЕЦКИЙ: Говорить с оппозицией не особо имеет смысл.

ПЁТР ВАВЖИК: Страшно подумать, до чего бы дело дошло, если бы на настоящий момент именно оппозиция находилась у власти.

Слово «страшно» кажется ключевым. На пограничных пунктах рядом с этим местом очереди фур. Намного больше представителей служб, но движение происходит, как обычно.

ВОДИТЕЛЬ: Пересечение границы проходит в нормальном режиме.

МАТЕУШ ВОДЗИНЬСКИЙ, житель деревни Лапиче: Пункт пересечения границы работает нормально. Мы все здесь нормально функционируем. Не видно, чтобы что-то здесь творилось, чтобы в нескольких сотнях метров от нас наблюдался какой-то большой кризис.

Эту информацию мы не можем проверить, у журналистов нет доступа к границе.

Матчей Кнапик, «Факты».

И ещё важная информация, поступившая только сейчас. «Завтра в 16:00 состоится заседание сейма, во время которого он выслушает информацию правительства о ситуации на границе Польши с Белоруссией», — заявила после сегодняшнего заседания президиума сейма вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньская.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.