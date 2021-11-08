Польский политик: Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе

Мигранты — это люди, а не коровы, поэтому они должны нести ответственность за свои поступки и считаться с тем, что могут в любой момент умереть с голоду в лесу, заявил польский политик Януш Корвин-Микке, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе. При этом глава партии «Конфедерация» уверен, что Россия не имеет ни малейшего отношения к миграционному кризису.

Польский политик, лидер партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке в очередной раз не стал скрывать своих пророссийских симпатий. На этот раз в эфире телеканала TVP он всеми силами пытался убедить собравшихся в студии гостей в том, что Россия не имеет никакого отношения к кризису с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщает wPolityce.pl.

Он подчеркнул, что задача польских солдат состоит в том, чтобы безоговорочно исполнять приказы, а не руководствоваться гуманными побуждениями. «Во-вторых, мигранты — это люди, а не коровы. Коров можно развернуть, нашлёпать, чтобы они вернулись к своей границе. Однако люди несут ответственность за свои действия», — объяснил Корвин-Микке. «Если человек отдаёт себе отчёт в том, что, если он пойдёт на границу, будет кочевать в лесу, он вполне может умереть от голода — то это его проблема. Любой может позволить себе быть полевой мышкой. Это люди, а не коровы, и они сами за себя несут ответственность, а не мы за них», —добавил он.

«У кого-нибудь из вас есть хоть какие-либо намёки на то, что Кремль имеет к этому какое-то отношение?» — задался вопросом в эфире польский политик. На слова ведущего программы о том, что эти действия уже были запланированы во внешнеполитической программе России — «доктрине Герасимова», — он ответил, что это заявление десятилетней давности не имеет ничего общего с сегодняшней ситуацией. Более того, события на Украине, в Крыму, Грузии, по мнению Корвина-Микке, тоже туда не вписываются.





«Как видно, Януш Корвин-Микке в своей большой симпатии к Владимиру Путину пришёл к далеко идущим выводам по поводу миграционного кризиса. Однако возникает вопрос, действительно ли политик партии «Конфедерация» не понимает, что происходит в нынешней ситуации, или он нарочно играет в пользу Кремля», — задаётся вопросом портал wPolityce.pl.