Euronews: на границе Польши и Германии полиция проверяет автомобили в поисках мигрантов

По словам немецких полицейских, они не имеют представления о точном числе нелегальных мигрантов, которые проникают в ЕС с территории Польши через Белоруссию, сообщает Euronews. Проверки и досмотры автотранспорта пока осуществляются только выборочно и только в очевидных местах, что вряд ли остановит поток нелегалов, которые уже вошли в Евросоюз.
ЙОНА КАЛЛГРЕН, корреспондент Euronews: На границе между Польшей и Германией сейчас такая ситуация: полиция проводит выборочные проверки, досматривая каждый десятый или пятнадцатый автомобиль. Полицейские просят остановиться и проверяют удостоверения личности, а также смотрят, нет ли пассажиров на задних сидениях и так далее.
Ищут, конечно, мигрантов. Тех, кто прибыл в Беларусь из Афганистана или Ирака — практически по приглашению правительства страны и президента Лукашенко, и им было сказано двигаться в ЕС. Многие уже пересекли белорусско-польскую границу, затем пересекли Польшу и теперь добрались до этой границы.
Полиция заявляет, что каждый день задерживает здесь от 80 до 100 человек. Но проверки осуществляются только выборочно и только в очевидных местах — таких как это. По словам полицейских, они не имеют представления о точном числе пересекающих границу нелегальных мигрантов, для которых весь Европейский союз теперь открыт. Они уже вошли в Евросоюз.
Йона Каллгрен с польско-немецкой границы, для Euronews.
Власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» на фоне миграционного кризиса на польской границе, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал новость о возможном бое между легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе Роем Джонсом — младшим.
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии, Украину и вопросы двусторонней повестки.
Заместители министров энергетики России и США Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по дальнейшим шагам, направленным на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти, и климатической повестке.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель сообщила, что попросила в телефонном разговоре президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Зенита» по поводу удаления игрока питерцев Клаудиньо в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.