Эксперт: ЕС не способен прекратить «шантаж» Белоруссии из-за поддержки со стороны Москвы

Белоруссия не единственная страна, которая «предпринимает попытки шантажа» и «использует мигрантов для отстаивания своих интересов», заявил эксперт в области миграции Бит Штауфферр в интервью ZDF. По его словам, более бедные страны осознают, что Европа «боится больших потоков мигрантов и беженцев», и пытаются на этом подзаработать. Штауффер убеждён: чтобы прекратить «шантаж» со стороны других стран, ЕС должен оказать на эти государства серьёзное давление, однако в случае с Белоруссией, у которой есть такой сосед, как Россия, это практически невозможно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «использует мигрантов для отстаивания своих интересов», пишет ZDF. По мнению Бита Штауфферра, эксперта в области миграции и автора книги «Магриб, миграция и Средиземноморье. Поток беженцев как судьбоносный вопрос для Европы и Северной Африки», Евросоюз поддаётся «его шантажу» в результате «асимметрии». Так, по его словам, Европа по-прежнему в значительной степени соблюдает свои международно-правовые обязательства, а «таким странам, как Белоруссия, на это наплевать». Только поэтому такой «шантаж» возможен. Он убеждён, что Белоруссия «не единственная страна, которая пытается этим воспользоваться».

Как отмечает Штауффер, многие бедные страны, такие как Марокко, откуда в мае в испанский анклав Сеута прибыло более 10 тыс. мигрантов, считают вполне «правомерным» отправлять своих граждан за границу. Они не могут предложить этим людям работу и достойные условия жизни. Зачастую на это накладывается и транзитная миграция, с которой эти страны не справляются.

Соглашение ЕС и Турции по беженцам, заключённое в 2016 году, в некотором смысле дало толчок для развития транзитной миграции, считает Штауффер. Очевидно, что более бедные страны заметили, что Европа «боится больших потоков мигрантов и беженцев». И что на этом можно заработать. Некоторые из этих стран очень бедны, находятся в трудном положении и нуждаются в поддержке. И это один из немногих имеющихся у них рычагов.

Однако в Западной Европе, по мнению Штауффера, эта тема фактически табуирована, поскольку политики не хотят признавать, что для тех стран, которые отправляют мигрантов, миграция имеет совершенно другие аспекты. Это может не укладываться в их картину мира, в которой мигранты обязательно страдают и им нужно помогать.

Зачастую речь идёт о так называемой смешанной миграции, утверждает эксперт. Смешанные потоки возникают по разным причинам. Например, часть людей действительно прибывают из зон боевых действий, нуждаются в помощи и поэтому являются беженцами. Другая часть — это люди, в основном молодые люди, которые ищут лучшей жизни. В результате эти группы и мотивы этих людей смешиваются, и это «необходимо принять к сведению». К югу и востоку от Средиземного моря есть миллионы людей, которые проживают не в районах боевых действий, но их жизненные условия находятся на столь низком уровне, что очень многие стремятся эмигрировать.

Этим сейчас пользуются Лукашенко и другие, хотя между Белоруссией и Турцией есть принципиальная разница, считает эксперт. В 2015 — 2016 годах Турция приняла около 3 млн беженцев и внесла значительный вклад в решение этой проблемы. В случае с Белоруссией это, напротив, «инсценировка — преднамеренное использование прилетевших беженцев для оказания давления на Европу».

Для того чтобы это прекратить, Евросоюз должен оказать серьёзное давление на государства, которые «предпринимают попытки шантажа». «Однако, когда у государства есть такой сосед, как Россия, который поддерживает его в этом начинании, это практически невозможно, — убеждён Штауффер. — По-видимому, у ЕС нет другого выхода, кроме как обеспечить безопасность границ в краткосрочной перспективе, приостановить процедуры предоставления убежища и отдельно рассматривать гуманитарные чрезвычайные ситуации на границе. Другими словами: помочь людям, которые оказались в затруднительном положении, но больше их не впускать».

А в долгосрочной перспективе Европе нужно помогать странам к югу и востоку от Средиземного моря и вдоль восточной границы: с одной стороны, контролировать трансмиграцию в этих странах и в некоторой степени предотвращать её. А с другой стороны, Европа — прежде всего в странах Магриба — должна помогать с крупными инфраструктурными и промышленными проектами и программами профессионального обучения, которые открывали бы перспективы для молодых людей в своих собственных странах и тем самым снижали бы миграционную нагрузку. Пока что для этого было сделано слишком мало, резюмирует эксперт в области миграции Бит Штауффер в интервью ZDF.